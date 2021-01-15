法國政府堅決反對加拿大企業收購“家樂福”

法國財政部長布魯諾•勒梅爾(Bruno Le Maire)明確表示反對加拿大便利店集團Alimentation Couche-Tard擬以162億歐元收購超市連鎖家樂福(Carrefour)的要約，稱這將使法國的“食品主權”面臨風險。

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勒梅爾表示，我的態度彬彬有禮，但很堅決也很明確，不同意加拿大便宜超市Couche-Tard併購家樂福。勒梅爾說，我們不會把像家樂福這樣的大企業讓給“別人”。

勒梅爾在兩家企業的談判被曝光後僅一天就出面介入，這無疑將使Couche-Tard的收購事務更加複雜。這家總部位於魁北克的企業以Circle K商店和加油站聞名。

勒梅爾15日接受法國全天候電視台BFMTV採訪時表示：“家樂福是法國最大的私營僱主，也是保障法國人民食品安全的鏈條上的關鍵環節。”

“這場收購無異於攸關法國的食品主權。所以，家樂福可能被外國競爭者收購的主意，初看下來，我是不贊成這樣一樁交易的。”

儘管Couche-Tard在提出每股20歐元的初步報價時煞費苦心地表示，它希望與家樂福“友好合並”，但它比家樂福高得多的市值意味着，假如收購繼續進行，它無疑會佔據主導地位。

在勒梅爾表明政府方面的態度後，雙方的談判是否還會繼續，這還有待觀察。分析人士表示，這樁交易不太可能導致法國地區的裁員，因為Couche-Tard還未進入法國市場，而食品零售業務無法外包。

勒梅爾表示，被視為具有戰略性的企業的併購要受到法國投資控制機制的管理，並且需要政府批准。