法國新冠病例累計死亡人數突破7萬

法國衛生部16日通報，新增196人感染新冠病毒不治，累計死亡人數攀升至7萬零142人，排名歐洲第3高，僅次於英國和意大利。法國境內累計染疫死亡人數突破7萬大關，全球排名第7高，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥、英國和意大利。

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法國衛生部也通報，過去24小時新增2萬1406人確診感染，較前一天的2萬1271人染疫略增。衛生部表示，已接種疫苗人數從15日的38萬9000人增至41萬3046人。

法國全國各地的城鎮和鄉村都要遵守全國性宵禁，居民待在家中，商家也關門，實施宵禁是為了協助遏止新冠病毒蔓延擴散，尤其是傳染力更強的變種病毒株。法國政府特別擔心最先在英國出現的新變種病毒株，目前約佔境內新感染病例的1%。

宵禁提前2小時從18點開始，直到第二天清晨6時止。此外，從17日起，從歐洲聯盟以外地區抵達法國的任何人，將必須出示病毒檢測陰性證明，並於抵達後自我隔離一個星期。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，“鑒於當前疫情形勢，採取這些措施有其必要。儘管疫情持續惡化，但相較於眾多周邊國家，法國的情況相對較佳。我祭出這些措施，主要是基於病毒的演化，意味我們不得不採取最高警戒。”

法國新增確診病例已進入每日約2萬例的穩定階段，但需住院患者以及收治在加護病房的重症患者持續攀升，法國政府也因疫苗接種太慢，被政論家質疑道：法國為何走到了這一步?!