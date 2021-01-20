歐洲多國老人注射疫苗後死亡是否說明疫苗存在安全問題？

法國到1月18日有四十八萬人接種了美國的輝瑞疫苗，根據法國衛生部公布的消息，有139人在接種疫苗之後出現不同程度的不良反應，另有五人死亡，其中三人居住在法國東部阿爾薩斯省的南溪市。法國衛生部長親自前往阿爾薩斯省視察。他向媒體表示，死者的共同點是年齡都在75歲以上，身患有別的疾病，他們在接種疫苗幾天後死亡，但是並沒有明顯癥狀顯示與疫苗有關，目前醫療部門正在對此展開調查。

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歐洲多個國家在接種新冠疫苗之後都傳出死訊，最引人矚目的是挪威發現的33名老人死亡事件，引發外界對疫苗是否安全可靠的擔憂。挪威從去年年底開始接種疫苗，目前全國三萬名居住在養老院的老人都接受了第一次注射，在二次注射之前，國家衛生部要求全國統計，這才出現了33人死亡這一數據，至於他們的死因是否與注射疫苗有直接的關聯很難斷定，不過，挪威衛生部門官員也承認說很難排除兩者之間沒有關聯。死亡者年齡都超過八十歲，並且患有多種疾病，對他們來說，極其輕微的疫苗反應都可能引發致命的後果，不過，倘若感染新冠病毒，他們的生命將更加面臨威脅。而且，在正常情況下，挪威養老院每周都有四百人左右死亡，因此，很難評估新冠疫苗是否導致了老人們的死亡。

可以肯定的是，輝瑞等疫苗在臨床試驗時很少有年齡超過85歲的多病的老年志願者，因此出現個別老人因注射疫苗而死亡的現象並不出人意料。不過，挪威衛生當局依然決定調整疫苗注射策略，第二次注射應該由醫生根據老人的個人身體健康狀況決定是否注射第二針。

除了挪威之外，冰島，丹麥等國都出現了老人在接種疫苗之後而死亡的現象，丹麥當局對其中五個案例進行了調查，調查結果也是並未發現與疫苗有直接關聯。

必須指出的是，在輝瑞疫苗臨床試驗過程中，兩萬名試驗者中就有兩人在注射疫苗之後兩個月死亡，但是他們的死亡經調查也同疫苗並無直接關聯。

德國政府的新冠疫情專家Christian Drosten曾經就此表示，如果在一個月內跟蹤一百萬人並對他們演奏貝多芬的第七交響曲，他們中一定有人會死亡，但是，他們的死亡與第七交響曲有何關聯呢？