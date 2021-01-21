巴黎 靠監視器圍剿地鐵捷運線上4名搶偷嫌犯

根據巴黎人報報道，四名16歲至18歲的年輕人，因分別在巴黎市和塞納-聖德尼的捷運線RER B上涉嫌攻擊並搶偷4名乘客的手機，周二被警方逮捕。

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巴黎人報指出，捷運線RER B四天以來錄影下來這個四人幫盜竊集團的犯案行徑。這四名16至18歲的年輕人周三被移送到波比尼市（塞納-聖德尼Seine-Saint-Denis）、蓬特瓦茲市（瓦茲谷省）以及瓦茲省的法院處理。他們涉嫌周二以來，分別在巴黎市和塞納-聖德尼的捷運線RER B上為偷竊搶奪4名乘客的手機而攻擊對方。

報道還指出，這些年輕人總是使用相同的手法。下午近傍晚時分，在火車車廂內或月台上，這些竊賊就在這條捷運線上尋找容易下手的獵物。他們的手法簡單而且有效，也就是先包圍這些受害者，然後威脅他們交出手機。一項消息來源指出，他們在1月12日至16日之間，在夏特雷（Châtelet）、Saint-Denis（聖德尼）、（奧納伊索布瓦） （Aulnay-sous-Bois）和維勒班特（Villepinte）（塞納-聖德尼省）等的車站攻擊兩名女子及兩名男子，但他們當中沒有一人受到傷害。

這些受害者在震驚之餘向警察局投訴。 區域運輸部門（SRT Evangile）的調查人員於是通過視頻監控的圖像，彼此電話聯絡，以及調出他們的檔案，查出這些是有輕罪犯罪記錄的年輕人，因為地區運輸單位早就有這個盜竊團夥的檔案。

這些年輕不法分子周二分別在塞納-聖德尼地區瓦茲省和瓦茲谷省的家中被逮捕，接着，被關押在巴黎警方拘留所。 他們招供說犯案動機是為了能拿到一點錢。