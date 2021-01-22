法國將采2米社交距離新規 因應散播力強大英變種新冠病毒

為因應散播力強大的英國等變種新冠病毒，法國將出台保持2公尺的社交距離新規定，更改此前實施的保持1公尺社交距離規則。

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面對英國、南非等變種病毒的到來，法國如何保護自己？政府並未掩飾自己的擔憂！此際，英國疫情正嚴重失控，每天將近1500人死亡，而法國每天有200至300人死亡。每個法國人內心都對英國發生的疫情狀況感到恐懼。巴黎人報報道，衛生部長奧利維爾·維蘭（Olivier Véran）周四晚在電視第一台TF1接受採訪時說：“要遏制病毒的散播，這是一場與時間的賽跑。

維蘭警告說：面對英國變種病毒，採取全面封鎖禁閉令將可能是絕對的必要。

鑒於這些英國和南非變種病毒呈現的最大傳播感染力，政府將採取一系列措施，俾能最大程度地限制其散布。 周四，歐盟舉行了一項歐盟邊界問題委員會為了協調27個成員國的決策。周五將公布針對新冠病毒感染接觸案例規則重新定義的一項歐盟公共衛生高級理事會的裁示意見。

直至目前為止，衛生部長採取的標準是根據健保局的規定，對於一個新冠確診病患，人們能夠不帶口罩的距離為一米。維蘭今則宣布，這項社交距離將擴大到2米。馬內河谷省的科特伊醫院病毒學家鮑洛斯基Jean-Michel Pawlotsky大力指出：“由於這種病毒更具傳染性，因此這項措施是合理的。”

但這也出現一個問題：難道我們不是會面對更多大量接觸下的感染病例，而有超負荷人數的病患需要篩查之風險嗎？

對於感染病專家大衛朵來說，問題不在此，目前更大的問題是手工自製的口罩。因為面對這種兇悍的變種病毒，人們即使戴口罩仍會被感染。關於這一主題，周五還將發布一項法令，規定： “自製口罩”不應再使用。

就在等待病毒大流行壓力增加的同時，法國衛生部長韋蘭表示，不排除再度採取更嚴峻的措施，如同去年秋季下達的全面封鎖緊閉令，這是他在電視第一台訪談中宣布的。