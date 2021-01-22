變種新冠病毒兇猛：法國或以一道法令終結民眾自製的口罩

法國衛生部長奧利維爾·維蘭（OlivierVéran）證實，“會建議不再使用自製口罩”。法國政府將頒布一項法令。 該措施旨在應對英國變種病毒最大的傳染力。

廣告 繼續瀏覽後續

巴黎人報報道，法國民眾在家中自己縫製的口罩已經結束。如同法國公共衛生高級委員會（HCSP）在本周初所建議的，現在起，禁止使用自家製作口罩及第2類布料的口罩。據奧利維爾·韋蘭（OlivierVéran）稱，這些口罩對於英國變種病毒來說滲透性太強，因這種病毒傳染性更強，甚至可說更加極其強大。

公共衛生高級委員會認為，能夠過濾掉90％以上病毒顆粒的廣大民眾使用的第一類口罩就足夠防疫了。衛生部長解釋說，不需要過渡到外科手術口罩或是FFP2口罩。

公共衛生高級委員會建議，現在起，民眾不要再使用自家製作口罩，現在我也這麼建議。因為它的過濾能力不足。 »。如果說第1類口罩能阻擋至少90％的3微米顆粒，那麼第2類口罩僅能阻擋70％，而所有其他未經批准或在家縫製的防護口罩都不具任何阻擋能力，因此被禁止。

對於數以百萬計的法國人來說，這是一種突如其來的轉變，在春季疫情爆發，口罩短缺情況下，他們不得不匆忙自己想辦法自己做口罩。 大部分的這些未經過當局認證的口罩，現在已不合時宜了。 法國醫生聯合會名譽主席讓·保羅·哈蒙（Jean-Paul Hamon）並不掩飾自己的不滿說：“”那麼，現在，民眾要去掉口罩嗎？ 他們怎麼知道自己買到的口罩是第I類或是第2類的口罩呢？ 坦白說，政府有他更好要做的事……就是它應該專心解決疫苗庫存量的問題。

從今天開始，如何讓自己戴到合適的口罩？聖團恩的一名藥劑師敏格解釋說： “查驗口口罩是否批準的唯一方法是看包裝上的徽標。我們藥房有賣，但買的人較少。 我們主要銷售外科口罩。”外科口罩的售價回到最初價格，每片約10美分。而第1類口罩的價格一片銷售5到10歐元之間，可清洗5到50次。 藥劑師還說：“必須將以60度的熱水洗滌，並正確烘乾它們，而且每個說明記錄也不同。

奧利維爾·韋蘭（OlivierVéran）也還利用他在電視第一台TF 1上的訪談時間宣布：“將向700萬名沒能力自購口罩的法國民眾分發4500萬副口罩，而且這些是屬於第一類口罩。