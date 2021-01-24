法國疫苗接種突破百萬 有辦法應對延遲交貨

法國接種疫苗的人數已經突破一百萬。針對阿斯利康和輝瑞公司宣布在歐洲推遲交貨，法國衛生部門打算拉長第一針與第二針的間隔時間。

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法國總理卡斯戴（Jean Castex）周六宣布已有100萬法國人接種了抗冠狀病毒（Covid-19）疫苗。此時距法國艱苦的疫苗接種運動起步已經過去了一個月。

法國總理卡斯戴在推特上寫道："向我們所有的衛生工作者，向我們所有的民選官員，省、地區、衛生機構的所有工作人員和官員，向所有把他們的力量彙聚到一起，加入這場特殊的疫苗接種運動的人員表示感謝"。

法國政府之前為自己設定的目標是，在1月底之前，為100萬法國人接種疫苗。現在這個目標達到了。

法國接種疫苗運動在12月27日緩慢啟動，由於接種的速度比英國德國等國慢很多，引起了很多批評，促使政府以比預期更快速擴大了有資格使用該疫苗的受眾範圍。

周六上午，法國工業部長阿涅斯-潘尼爾-魯納切爾（Agnès Pannier-Runacher）在法國國內電台（France Inter）表示，法國的目標是從現在到6月為“ 1千500萬人”接種疫苗。她補充說：“我完全有信心實現這一目標。”

推遲交貨

在歐洲，人們對阿斯利康和輝瑞公司宣布推遲交貨的不滿情緒越來越高。歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾呼籲製藥公司 "透明化"。

對於法國衛生當局打算將疫苗第一針和第二針間隔拉長，以便讓更多人能夠儘早接種，法國國家衛生管理局（HAS）周六表示，面對“流行病的爆發”，為了保護最脆弱的人，將兩劑抗冠狀病毒（Covid-19）疫苗接種的間隔，從目前的3-4周延長到6周是“合理的”。

邊境加強措施

法國邊境更嚴格的限制措今天周日開始生效。這是試圖控制疫情和避免第三次禁足所採取的進一步措施。

在法國的港口和機場，來自歐盟的旅客必須出示“陰性核酸”檢測結果。而對來自其他國家的旅行者，法國從1月中旬以來，已經要求提供72小時內的陰性測試證明。

據法國政府負責交通的次長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）說，上述措施主要針對港口和機場，目前每周涉及大約6萬2 000人次。但跨境居住工作人員以及陸路運輸這不受該規的限制。

在這些新措施生效之際，法國醫院的壓力依然很大：周六有2萬5千800名患者住院，其中近2千900人在重症監護室。自冠狀病毒疫情開始以來，法國染疫死亡人數已超過7萬2千600人。