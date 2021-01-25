法教育界26日將舉行全國大罷課

疫情下，法國六大工會組織發起教育界26日大罷課活動。教師要求漲工資之外，更要求加強防疫措施。現任教育部長布朗凱(Jean-Michel Blanquer)25日晚接受LCI電視台專訪時表示，即便是政府將宣布第三次全國禁足，他仍希望不要關閉校園，給孩子們上課讀書的機會。全國大遊行前一天發出這樣的意願，教師工會和授課的老師恐怕很難接受。

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根據Ipsos為法國國內新聞電台做的最新民調，現任教育部長布朗凱(Jean-Michel Blanquer)是歷任教育部長中最不得人心的一位部長。另根據“教育咖啡”(le Café pédagogique)的民調，71%的教師認為，布朗凱從疫情爆發以來，沒有做好學校的防疫措施。

在法國，在部長位置上坐的時間最短的是教育部長。2020年11月也曾經有過一次師生街頭抗議活動。他們抗議政府提出的漲工資的條件太苛刻。現任教育部長布朗凱曾提出，從2021年5月開始，已經轉正的年輕教師每個月將漲100歐元。但問題是，隨着工齡的延長，100歐元的漲幅會逐年減少。到七級的時候，一個老教師每月漲的工資僅剩36歐元。和政府再次談判失敗之後，六大工會組織聯合發起全國大罷課的抗議活動。

根據《西南日報》(Le Sud-Ouest)25日刊登的消息，西南部城市波城(Pau)將關閉所有的學校；離西班牙邊境不遠的巴約訥(Bayonne)只開4所學校，其他教師和學生都做好了上街遊行的準備。另外，西南地區的洛特-加隆省(Le Lot et Garonne)和多爾多涅(Dordogne)已經“註冊”罷課的老師也不少。

西南部的蒙德馬桑(Mont-de-Marsan)各大校園的老師和學生更是準備在省教育部前抗議他們的教課條件越來越差。巴黎教學區的老師更似乎抱怨，初中和高中每個班的學生人數過多。