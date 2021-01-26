法國二分之一中小企業憂無法承受第3次封鎖令

二分之一（49％）的法國中小型企業負責人擔心他們將“無法承受第三次封鎖令 ，這是根據法國中小型企業聯合會（CPME）對其成員所做，並於1月26日星期二發布的一項調查結果。

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一個令人擔憂的徵兆，越來越多的法國中小企業負責人對於他們償還債務或支付開支的能力表示懷疑。

此際，法國人正在擔心當局可能實施的第三次封閉令的同時，在1月25日星期一當天，住院的Covid-19患者新增人數繼續增加，達到26,888人，根據法國公共衛生的數據，此時也是自12月9日以來在心肺復蘇重症病房人數首次超過3,000人。 法國醫院接收了531名新冠病毒患者，人數比星期天多，當時該數字超過26,000人。

此外，法國公共衛生部在過去24小時內還宣布了449死亡案例，使該流行病造成的死亡總數達到73,498。

如同往例，當新冠檢測做的比較少的周末之後，感染數字總是很低之際，自星期日以來的確診新增病例有4,240例。

根據“法國中小型企業聯合會”對其成員所做，並於1月26日星期二發布的一項調查結果，有二分之一（49％）的企業老闆認為“無法承受第三次封鎖令。

在1月7日至20日之間，一項對2400位中小型企業和超小型企業的領導人所做問卷調查顯示，有54％的人還表示“擔心他們企業能否持續下去”。而在9月所做的上一次調查結果，比例為47％。他們當中的53％認為，實施宵禁正在減緩他們企業的運營。而三分之一（33％）的領導人則“感覺自己的企業正在接受國家的輸液。”。

根據全國企業主組織在一項公報中指出，“對於2021年，前景喜憂參半，但還不至於淪落到災難性程度。 雖然有52％的受訪者預計未來幾個月的營業額會下降，但有48％的受訪者則預計企業可維持下去，甚至有增長。”

不過令人擔憂的徵兆，越來越多的法國中小企業負責人對於他們償還債務或支付開支的能力表示懷疑。

有兩分之一的法國企業可以享有延遲繳稅或社會捐。他們當中的三分之一（36％）的認為他們將無能力償還這些稅捐，高於9月份的28％。。 至於由國家擔保（PGE）的貸款，有58％的回應中小型企業和VSE表示有追索權，其中近二分之一（45％）的受益者認為他們無法償還，而四個月前的比率則為三分之一（34 ％）。