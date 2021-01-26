華為宣布在法國斯特拉斯堡附近建造5G設備工廠

華為宣布在法國東部建造5G設備工廠，這將是華為在中國以外的第一個與5G設備相連的工廠。根據華為今天26日舉行的一個新聞發布會宣布，該工廠應當於2023年投產，出產第一個移動站，為在歐洲的5G等提供技術設備。

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華為宣布在法國東部建造5G設備工廠，這將是華為在中國以外的第一個與5G相連的工廠。根據華為今天26日舉行的一個新聞發布會宣布，該工廠應當於2023年投產，出產第一個移動站，為在歐洲的5G等提供技術設備。

據法新社今天報道稱，華為的法國基站設備工廠，選址在法國東部斯特拉斯堡的阿爾薩斯布魯馬特Brumath商業區。該區所在地哈格諾市Haguenau距離斯特拉斯堡僅為20公里遠。華為稍早於去年12月17日宣布建廠計畫。華為副總裁兼華為董事會成員陳黎芳音譯為卡特琳娜陳稱，這是華為的一個歷史性的日子。

華為為該工廠的投資為兩億歐元，未來計畫僱傭300到500工人。工廠主要生產用於無線通訊設備，尤其為歐洲5G基站提供設備。投產後工廠每年生產10億歐元設備產品。

據當地官員稱，華為選址斯特拉斯堡地區建廠，是多方合作的成果，並讚揚對當地的重要投資。華為的一項公告說，計畫將這一工廠建成生態型工廠，特別是通過使用生態建築材料和工藝，來大幅度限制工廠的能源影響。

據法新社說，華為被認為是世界上三大5G設備供應商中最有影響的企業。華為自2003年進入法國，近期宣布加大在法國的投資。為了表示在法國長期投資發展的願望，華為已經宣布將在巴黎大區建造一座科研中心。

目前，華為在法國雇有近千名員工，並在歐洲擁有23個研發中心。