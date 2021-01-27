大巴黎新冠確診10%英變種病毒 新例或加速激增

法國公立醫院機構組織（AP-HP）的醫生周二表示，兩周以來，大巴黎地區新冠確診案例中， 10%是來自英國變種病毒，這預示即將有下一波“非常明顯”新冠病毒感染者新增病例激增浪潮。專家裡奧教授堅持指，“宵禁”不夠，必須迅下猛藥制止擴散。否則醫院將面臨新冠病患大爆滿驚駭危機。

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巴黎13區公立醫院La Pitié-Salpêtrière的病毒學家馬塞林教授（Anne-Geneviève Marcelin）在一項記者會中指出，1月11日至21日在大巴黎地區的八個篩檢所針對1080個PCR陽性檢測案例的病毒株進行分析結果顯示，有9.4％案例屬於英國變種病毒。她補充說：“應謹慎對待這些檢測結果”，但它也確認了“這種變種病毒案例有增加的趨勢。”在1月7日和8日，針對超過10,000多個PCR檢測陽性案例，所做的首次全國性“快速調查”結果，觀察到全國範圍比率佔了2.5％。 第二次這種全國快速調查將於本周三開始。

馬塞林教授強調說，藉由這個“中間者角色” 針對大巴黎地區所作的這項研究結果，相當吻合巴斯德研究所所建立的模型”，她同時提醒說，該組織曾經界定出的範圍是：二月初介於2％至12％的比率，然後在3月初，將是12％至64％的比率。

巴黎Cochin醫院免疫科主任巴朵教授（Frédéric Batteux）觀察指出：“我們正處於一個轉折點，他並觀察到Covid-19的繁殖率已經超過1.2，並且還在繼續攀升。他說，隨着英國病毒株“傳染性提高了40％到60％”，他預計“當這種變異病毒站到上風時，感染案例將會大大增加。” 目前所有的指標數字已全部變成紅色：打電話呼叫救護車（Samu）的數目，送到急診室就醫人數，住院人數，進入重症病房數量…… 他警告說，“我們從一開始的高數量，然後現在速度正在加快。

法國公立醫院組織的危機醫學主任布魯諾·里奧教授堅持認為，“目前形勢令人擔憂”，而且“看起來非常像是一種特殊例外情況”。同時，他表示贊成“要儘可能快速地採取一些比宵禁來的下藥更猛烈的新策略”。 他警告說：“如果我們現在什麼都不做，將會面臨各地醫院病人大爆滿的驚濤駭浪危機。