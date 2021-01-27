2021年旺代單人不靠岸航海賽（Vendée Globe）落幕

1月27日，在旺代帆船賽的出發地、法國西部沿海城市萊薩布勒－多洛訥（les Sables d'Olonne）聚集了全世界頂尖的遠洋帆船選手和來自世界各地的帆船迷。最終抵達終點的是查理(Charlie Dalin), 他有望獲得旺代帆船賽冠軍。參加旺代帆船賽最先抵達不一定總成績為第一。27日，不少人在萊薩布勒－多洛訥抵達站迎接凱旋而歸的航海員。大家除戴好口罩之外，間距至少保持2米。

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旺代單人不靠岸航海賽是對航海員超體能的考驗。它以單人帆船的配備，在無人協助、全程無休的情況下，克服這片夢魘般的無情海域，簡直就是幾乎無法完成的航海任務。

旺代單人環球帆船賽（Vendée Globe） 是由法國組織的環球不靠岸航海賽，又名法國旺代不靠岸單人環球航海賽，始發於1989年，從1992年起每四年舉辦一屆，被公認為是最殘酷的航海賽之一。參賽帆船從法國啟航，駛向非洲海岸，途經好望角，環繞南極大陸，跨越合恩角，經過南美海岸，最後抵達法國大陸。在約4個月時間獨自航行26,000海里，只經由衛星電話及電子郵箱來聯絡，是人類對極限的挑戰。

Vendée Globe是由法國組織的環球不靠岸航海賽，以約4個月時間獨自航行26,000海浬，只經由衛星電話及電子郵箱來連絡，航行超過100天及四大洋，由大西洋至南極洋，是人類對極限的挑戰。