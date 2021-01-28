法中部瓦朗斯發生雙環槍殺案 兩名女性喪命

法國中部城市瓦朗斯(Valence)28日上午發生一起槍擊案。涉案人不知何因對當地就業服務中心和他工作過的一家拖車製造廠開槍，致使兩名女性重擔身亡。一人是瓦朗斯就業服務中心女職員；另一名是拖車製造廠人事處負責人。另根據Actu網站的報道，兇手殺害的第二人是曾經解僱他人事處的負責人。

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法國勞工部長博爾納(Elisabeth Borne)和就業服務中心服務人親臨出事現場。博爾納對警察和就業服務中心的沉着冷靜表示讚賞。當天瓦朗斯市所有就業服務中心全部關閉。29日，將為遇難者默哀。

瓦朗斯市長達拉貢 (Nicolas Daragon)對遇難者家屬表示慰問。在表達哀傷之情的同時，他也對作案者殺害無辜表示費解。瓦朗斯檢查長佩蘭(Alex Perrin)下午的記者會上表示：持槍者並不認識被害的就業服務中心諮詢員。但作案的人是否找他曾經工作過的工廠人事處報仇，目前還需調查。

1月28日上午8點半，45歲的失業工程師到瓦朗斯市一個失業服務中心(Pôle d'emploi)詢問情況。轉身要離開時，他忽然拔槍殺死了諮詢再就業的工作人員。這名53歲的女性胸部中彈，沒等到急救當場死亡。

隨後，持槍者開着一輛本田車趕往離就業服務中心不遠的一個拖車製造廠“夫納”(Faun)。10年前他曾在這裡工作過兩年，後來失業，離開瓦朗斯市。不知何因，作案者奔向人事處，朝一名負責人開槍，中彈的女性送往醫院後不治身亡。

作案第一現場的人把持槍者的車牌通報被警方。警方在一個橋上堵截了想開車逃逸的兇手。法國媒體報道說，這名失業者來自東北部的默爾特-摩澤爾省（Meurthe-et-Moselle）。失業後他是在東北的南錫(Nancy)城市註冊失業。那麼他為什麼開了500多公里到南部去殺人？為什麼有選擇了這兩個地方？警方在展開全面的調查。