馬克龍：中國現階段新冠疫苗不透明

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4日批評中國新冠疫苗的不透明性；說它存在引發變種病毒株的潛在風險。馬克龍表示：針對中國疫苗我沒有任何的信息，我不發表評論，但這是一個事實。他呼籲全盤考慮，有效提高接種速度。

廣告 繼續瀏覽後續

巴西北部地區馬瑙斯（Manaus）和亞馬遜（Amazon）變種病毒已佔了主體。法國總統馬克龍在大西洋理事會(Atlantic Council)智囊團上表示：這意味着，不論是從中期還是長期來看，幾乎可以確定，中國現階段的疫苗不僅不合用；而且它還會導致新的變異病毒。這意味着從中長期來看，幾乎可以確定，當這種疫苗不適用的時候，它絕對不會解決已採用中國疫苗國家的現狀。

法國總統表示，巴西就是一個很好的例子。在馬瑙斯（Manaus）區域，有感染的病患；有接過疫苗的人；還有人出現了新的病情。

法國總統馬克龍針對中國疫苗還表示：為保險起見，要想疫苗成為戰勝疫情的法寶，就需要真正有效的疫苗。而針對不同變異的新冠病毒，更需要信息透明。法國總統還表示：我認為這才是（...）世衛組織發揮非常重要作用的地方。世衛“更加需要評估”針對最初新冠病毒和其變異病毒的功效和潛在毒性。

法國總統表示：因此，我呼籲採取“全球協調的方法”；“在世界最好研究人員的控制下接種新冠疫苗，科學是透明的；也應是準確無誤的”。

法國總統馬克龍表示：“現階段中國疫苗並非如此。 因此對我來說，求快速可能會損害中期效率。法新社表示，中國近來在巴爾幹半島、海灣地區和非洲一些國家部署了“疫苗外交”。馬克龍感受到了近幾個月來中國疫苗外交的“效率”。

馬克龍還表示：“我們完全不清楚中國外銷的比例，但在外交上它是成功的”。

馬克龍最後表示，這可能表明，它們比我們幾個月前採取的多邊方法更有效。但是我認為，如果我們採取全球協調的策略，那麼從長遠來看，我們可以提高效率”。