台灣導演李安獲頒法國國家榮譽軍團騎士勳章

法國在台協會公孫孟主任頒授導演李安法國國家榮譽軍團騎士勳章，藉此表彰他在電影文化的傑出成就，法國國家榮譽軍團勳章是法國政府頒授的最高榮譽勳章，200年以來都是由法蘭西共和國總統提名受勳人，以表彰在所有領域中最具貢獻的人士。

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李安2月3日獲頒法國國家榮譽軍團騎士勳章。據上報稱此為對李安電影文化傑出成就的最高肯定。該報道稱曾榮獲此勳章的知名導演包括克林伊斯威特、法蘭西斯柯波拉以及艾米爾庫斯等人。

出生於台灣屏東的李安於 1992 年憑藉《推手》在柏林電影節初試啼聲，並獲得亞太影展最佳電影獎。他的電影《囍宴》於次年上映，是當時首部處理同性議題的華語電影。

據該報道，法國觀眾最熟知李安導演的作品包括《卧虎藏龍》（2000 年）、《斷背山》（2006 年）和 《少年 Pi 的奇幻漂流》（2012 年），這三部影片在票房上也有非常亮眼的表現。第 66 屆法國坎城影展期間，李安也曾擔任由史蒂芬史匹柏所率領的正式競賽單元評審團團員之一。

李安身兼導演﹑編劇與製片等多元身份。以導演而言，擅長拍攝各類題材電影，並以電影風格轉換能力聞名全世界，對大眾、歷史以及以情感等類電影無不駕輕就熟。唯一不變的是，他貫穿所有創作的優雅細膩風格以及人性關懷。

李安導演對其經典影片賦予強烈個人創作色彩，掌握流暢自如，因此在美國，亞洲和歐洲等地備受尊崇，並以一舉擒獲眾多國際影展大獎而聞名全球。李安是史上少數2次獲得柏林影展最佳影片金熊獎（1993年《囍宴》和 1996年《理性與感性》），和兩次獲得威尼斯影展最佳影片金獅獎（2006 年《斷背山》和 2007 年《色，戒》）的導演。

上報說，李安在 2001 年憑藉《卧虎藏龍》獲得奧斯卡最佳外國影片，並且前後兩度以2006 年《斷背山》和 2013 年《少年 Pi 的奇幻漂流》榮獲奧斯卡最佳導演獎。