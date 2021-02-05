2020法國私人企業領薪人員減少360.500個就業崗位

2020年，法國私人企業領薪人員減少360.500個工作崗位。根據法國前三個月的統計數據指出，在新冠疫情危機及第二次封鎖隔離的衝擊下，領薪人員崗位減少39.600個崗位。也就是縮減了0,2 %。

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尤其對於2020年的情況例外的年度，在就業方面 ，肯定是會如此的。經歷了災難性的上半年之後，在導致失去了633,000個私企的領薪人員工作崗位後，就業情況有了一個明顯的反彈，也有了第三季度創造了312,400個新增工作崗位 ，2020的年底是困難時期，但困難情況不像大家之前所擔心的程度。總體來說，2020年，法國私人企業領薪人員就業人數減少360.500人，也就是退縮了1,8%,，法國經統局指出，這是法國就業率在連續五年上升後呈現的退縮。

詳細說來，這一年經歷了鋸齒狀的的起伏，由於經歷了封鎖隔離，及解禁，多項健康方面的嚴格限制。某些行業正在下降：特別是工業行業，該行業在過去一年中經歷了“自2010年以來的最大年度下降”，而商業服務行業（不包括臨時工作）自2009年以來出現了首次年度下降。非市場第三產業在2019年底已超過其水平。

詳細說來，這一年經歷了鋸齒狀的的起伏，由於經歷了封鎖隔離，及解禁，多項健康方面的嚴格限制。某些行業正在下降：特別是工業行業，該行業在過去一年中經歷了“自2010年以來的最大年度下降”，而商業服務行業（不包括臨時工作）自2009年以來出現了首次年度下降。非市場第三產業在2019年底已超過其水平。

法國經統局在12月中旬發布的經濟報告中表示，“在衛生健康情況惡化和加強限制措施的影響下，特別是10月30日生效的第二次禁閉措施”影響下，預計在第四季度將有301,000個工作崗位被取消。

總的來說，該機構估計，在2020年“597,000個領薪人員的工作撤銷了，也就是危機之前水平的2.3％，總共損失了691,000個領薪人員及非領薪人員的工作機會。