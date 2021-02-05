5G : 法國批准“反華為”法

法國憲法委員會周五（2月5號）批准了法國“反華為”法，對此法案提出抗議的電信運營商SFR和布依格電信（Bouygues Telecom）將不得不在未來拆除已安裝的華為5G移動網絡天線。

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據法新社報道，法國憲法委員會認為，相關立法機構希望保護移動網絡“免受第五代移動通信提供的新功能可能引起的間諜、盜版和破壞的風險”，以達到“維護國防和國家利益和安全”的目的。憲法委員會在新聞稿中補充說：“這些規定執行了保護國家基本利益的固有憲法要求。”

近半數的SFR 和和布依格電信移動電話網絡都採用華為設備，他們之前就法國5G市場對華為設備的限制向法國憲法委員會提出問題。

儘管法國尚未明確禁止在未來的移動網絡部署中使用華為設備，但根據2019年8月1日的法律規定，法國國家網絡安全局（Anssi）從八月底開始對其運營許可證進行嚴格限制。

布依格電信稱將不得在2028年前拆除部署在人口密集地區的約3千個華為天線，而包括斯特拉斯堡，圖盧茲和雷恩等在內的城市已禁止安裝華為天線。法國政府去年九月初已經表示，和其他國家不同，法國沒有計畫因為這些決定付給電信營運商們經濟補償。

華為5G技術是全球領先者之一，但被美國指控可能涉嫌為北京從事間諜行為。華為一直否認這些指控，強調成立30年以來從來沒有出現過安全問題，同時也反控美國的目的是要消滅一個強勁的競爭對手。

美國前總統特朗普的確在任內就使用華為設備問題向歐洲的盟國施壓。

英國和瑞典分別於去年7月中旬和10月底率先明確表態將華為幾乎全盤排除在5G網絡建設系統設備外。

華為繼續在法國投資設廠和研究中心

但這些禁令也未能影響華為在法國東部重鎮斯特拉斯堡附近設置與5G技術有關工廠的決定，這也是首個中國之外的華為5G設備製造廠。

據法新社報道，該工廠預計將於2023年內建成，可成為華為在其主要競爭對手——瑞典愛立信和芬蘭諾基亞歐洲地盤上的首個據點。

華為2003年開始進入法國，最近宣布了在法國進行多項投資計畫，其中包括去年10月份在巴黎成立的研究中心，種種跡象都顯示出華為要在法國長久發展的決心。