法國藥劑師將加入接種Covid疫苗行動

阿斯利康的抗Covid疫苗已經運抵法國，這種疫苗未來將可以由藥劑師給接種者注射。

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據本台RFI法文周日（2021年1月7號）刊出的消息，英國研發的阿斯利康Covid疫苗（AstraZeneca）周六抵法。鑒於這種疫苗對運輸和保存的要求沒有輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗那麼苛刻，未來，藥劑師就將可以給接種者注射。

Ryad Rossadali是一名藥劑師，對此興高采烈。他很快就將可以給其藥店的顧客提供阿斯利康疫苗了。這名藥劑師在接受採訪時表示，他每天都接待許多詢問疫苗是否到貨的顧客。他已經準備好了針筒和針頭。現在只差政府批准了。

另一名藥劑師表示，他們都已做好了準備，加入疫苗接種行動。法國藥劑師現在對為顧客注射疫苗已是習以為常，他們都已接受過專業培訓。雖然抗Covid-19疫苗有些特別，但大家將能夠適應，這沒有問題。

雖然，消息都已對外公布了，但實際上還沒有開始。法國藥房工會聯盟的負責人指出，壓力很大，試劑一到大家就都在關注。但這批試劑只是給醫院提供的，藥房開始注射疫苗則要等到2月底。

法廣存檔圖片：法國的一間藥房前 Image d'archive RFI: Devant une pharmacie française. © REUTERS - ERIC GAILLARD 路透社

法國藥劑師要在兩周後才能收到他們的疫苗，在此之前，有50萬支疫苗將提供給醫院工作人員。