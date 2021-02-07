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入境法國難

無法入境：旅居北美的法國人把政府告上法庭

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Les compagnies aériennes et la police aux frontières sont chargées de vérifier les motifs impérieux des voyageurs se rendant dans un pays hors Union européenne, comme ici à l'aéroport Charles-de-Gaulle depuis le 31 janvier 2021 à minuit
Les compagnies aériennes et la police aux frontières sont chargées de vérifier les motifs impérieux des voyageurs se rendant dans un pays hors Union européenne, comme ici à l'aéroport Charles-de-Gaulle depuis le 31 janvier 2021 à minuit © Christophe ARCHAMBAULT/AFP
作者： 法廣
7 分鐘

居住在加拿大和美國的法國人從2月1日起沒有特殊情況無法返回法國本土，這是1月31日晚開始實施關閉歐盟以外國家邊界防疫措施後造成的不便。紐約律師告訴法新社記者，部分居住在北美的法國人已向“最高行政法院”(le Conseil d'Etat)提出訴訟，告政府侵犯他們能回國的基本基本權利。

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法國《費加羅報》7日報道：一個被困在秘魯的孕婦找不出入境必須的“可信服的理由”(motif impérieux)，無法入境；一名重病的七旬老婦想和自己的“男友”度過餘生，但她的願望由於關閉邊界無法實現；自己的兒子去年10月在印度尼西亞出生，回國4個多月，和嬰兒還沒有見面的爸爸被困在境外，不滿地高喊：父子見一面也不可以嗎？！

 

法新社紐約消息，旅居美國和加拿大的部分法國人聯合起來狀告政府，武斷不讓他們回國侵犯了個人擁有的基本權利。紐約律師皮埃爾·西里奇（Pierre Ciric）告訴法國國內新聞電台記者：法國人必須能返回自己的國家，這是基本和絕對的權利。

西里奇律師表示：法國人需要回國，這就是正當的理由，但政府1月31日為遏制新冠疫情做出的決定侵犯了國人的基本權利，決定完全是武斷的。

一名居住在加拿大的瑪麗告訴記者，她的女友在法國是護士。關閉邊界後她們根本無法見面；也不知道這種狀況會持續到多久。

法國政府在宣布上述關閉邊界措施時，附加了一條“可信服的理由”(motif impérieux)。在內政部網站上，聲明有三種情況特殊：一個人和家庭原因；二健康原因；三跨境工作原因。

個人和家庭原因包括直系親屬病故或病危，但須醫院開死亡證明或病危通知。對未成年兒童有撫養權的單親家庭，但須法庭判決；擁有司法傳票的人；在歐盟以外所在國無法支撐日常開銷者，例如被解僱的失業者。第五種情況就是到國外就讀，須提供入校證明。

除個人和家庭原因之外就是健康原因。入境者需要提供自己健康出現危機情況或需要住院等醫療證明。

最後一種情況就是從事必不可少的經濟活動，有跨國公司出示的證明或國際貨運人員專業證明。跨境工作者還包括抗擊新冠疫情的醫護人員；外交人員以及法國認可的高級專業運動員參加的比賽或交流，但仍須法國體育部簽發的證明。

 

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