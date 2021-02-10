新冠疫情居家工作員工每月付出成本或逾100歐元

新冠病毒肆虐，嚴峻疫情導致政府鼓勵企業主准許員工居家工作。不過，您是否考慮過居家工作的成本呢？根據法國一家專門研究評估機構的估算，某些居家工作的員工每月支出成本費用最高可達174歐元。目前這個話題開始浮出檯面，員工支付了多少成本？企業主究竟應該支付多少費用？這個話題，現今已開始獲得法國媒體及社會大眾的普遍關注。

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在法國總理上周宣布再度採取防止新冠疫情病毒擴散嚴厲措施：全國18點以後實施宵禁。為了避免法國步入第二度再度封城，總理因此也鼓勵企業主讓員工們能遠程居家工作後，媒體及輿論及工會開始關注員工居家工作自掏腰包的成本問題。居家工作的你，想過這個問題嗎？

有史以來的第一次，法國一家人力資源諮詢公司首次調查了遠程居家辦公為員工帶來的額外開支花費的問題。根據ConvictionsRH的研究，這筆費用可能從每月13歐元到最高每月174歐元（不包括潛在節省）不等。對於某些員工每個月可能付出成本超過100歐元，這筆居家工作的成本費用還是相當可觀！

這家人力資源諮詢公司的這個居家工作員工開支的成本運算模擬器是奠基在每月20天的遠程辦公的假設。 總計計算取決於您的房屋面積，供暖類型（電或燃氣）。確實，考慮到一些員工上班時，暖氣價格會降低，有時甚至暖氣價格的降低幅度很大，因此本研究中也包括了暖氣的價格。 為了做這種評估，我們以每天8個小時，每月使用20天為基礎。

相反地，這項評估未考慮房屋租金，或Wi-Fi或電話相關的花費。 ConvictionsRH公司的合夥人Marine Chabot解釋說：“因為許多員工與電訊公司的合約都有無限量使用的優惠待遇，無需支付額外的費用。

至於各企業主對於的工居家工作成本補償採取各種不同的政策，例如對於設備的援助、每月撥給相關員工固定的費用，以及憑藉收據等文件來報銷等等。 對於用餐費用，這要看您是否有用餐券。 如果您沒有餐券，那麼該公司根據法國政府機關Urssaf建議的價格來計算費用（也就是每餐4.95歐元）。 為了評估與平時午餐相比的差異，那麼我們就要看您平時在食堂或在公司外部（三明治、餐廳）吃午餐所花費的金額來計算。

除了上述這些日常費用外，您還可以加入那些未償還耗材（例如：筆、紙、打印機墨盒等）的費用，甚至硬件配備或計算機設備，如果這些項目是你的企業不償還給您的開支，那計算時就得加進去。

最後，為了準確計算，如果說遠程居家辦公需要一定的成本，但有時也可以節省費用，例如交通費、地鐵票等的費用。以目前企業或是補助員工百分之50，甚至百分之百的地鐵票，或者補助汽油費，就這方面來說，員工還是贏家。

法國工會從去年11月已經開始和政府討論這個補償居家工作員工成本開支的問題，但成效不彰，政府支支吾吾，所定法規不明確，企業主也不太想觸碰這區塊。不過，現今這個話題似乎已開始獲得社會普遍關注及討論，工會也開始加把勁地談判。

聽眾朋友，如果您是居家工作，而且想要知道自己的成本花費，不妨上到ConvictionsRH公司的網站，替自己居家工作花費的成本做一個模擬估算。

珍妮特主持