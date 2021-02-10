法國傳染病專家警告巴黎醫院越來越多新冠病毒病竈

法國傳染病專家吉爾斯·皮洛醫生教授（Gilles Pialoux）警告說：“巴黎公立醫院中出現越來越多的群聚感染。”根據服務於巴黎特諾公立醫院（Tenon）的這位傳染病專家暨負責人指出，在一月份，僅在巴黎的5家公立醫院調查結果，就確認有18個新冠病毒的病竈。

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皮洛醫生教授值此正在準備預期中更多的英國變種病毒患者湧入醫院之際，他比前加倍擔憂地向法國巴黎人報記者說，有越來越多的醫護人員被感染，尤其是被這種傳染力更強的英國變種病毒感染。其結果是，能工作的醫護人員減少，我們甚至必須推延一些醫療行動。

對於記者提問：英國變異病毒的快速擴散是否因為在醫院內感染的結果嗎？

皮洛教授指出，我們已經注意到的是，重症監護室病人擠入的速度要比辦理住院病人的速度快，這是自疫情爆發以來，我們還從未真正看到的現象。

他說：我們觀察到英國變種病毒感染人數超乎驚人快速發展。驚人的是，他們第一天進入我們的感染科，第二天，就進入了重症監護室。不過，還需要進行研究才能證明這個印象是否準確。總的來說，我們都擔心會出現大批病患的湧入，這個變種病毒已展開大量流傳，占巴黎醫院住院人數的30％，而三周前僅為1％到3％。

皮洛醫生指出，現在英國南非及巴西開始有了變種病毒。因此這些病毒將會不受到人類天然免疫力及疫苗的控制。這與第一波及第二波疫情爆發情況完全不同。

他說，在里斯本，新冠病毒感染案例有60％是英國變種病毒。在巴西亞馬遜的馬瑙斯，已有76％的居民感染了新冠病毒，這個城市會因巴西變種病毒，將再度面臨新一波的疫情爆發。

他說：所以我們必須仔細看看我們的周遭，不要再重蹈覆轍，犯下像意大利在2020年2月所犯下的防疫錯誤。

至於對於另一個問題：醫護人員受感染率升高，這是否因為變種病毒導致的呢？

皮洛醫生回答，由於在醫院裡有越來越多的病毒病竈。一方醫護人員過勞疲倦，他們慢慢就不太遵守保持距離的規定。另一方面，他們更多人是被散播力更強的這項變種病毒感染。在一月份，僅調查在巴黎的5家公立醫院（Saint-Antoine, la Pitié-Salpêtrière, Charles-Foix, Tenon 及 Rothschild等醫院）的結果顯示，確認有18個新冠病毒感染病竈。這相當於，820天無法工作，和關閉了120張病床！