法國國家電影中心主席因涉嫌性侵教子被警方拘留

法國國家電影中心（CNC）主席多米尼克·布通納特（Dominique Boutonnat）2月10日因涉嫌性侵和強姦其教子未遂被警方拘留。

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據消息人士介紹稱，布通納特的這名22歲教子於去年10月7日，就同年8月發生的事件向警察報案。巴黎郊區楠泰爾的檢察官辦公室告訴法新社記者稱，調查工作已移交給司法警察。檢察官補充說，布通納特與其教子沒有家庭關係。

消息指，布通納特本人對相關指控提出異議。檢方表示，現階段 “不知道有其他針對他的投訴”。現年51歲的布通納特於2019年7月24日被任命為法國國家電影中心主席，他長期從事電影和音像作品的製作工作。

《費加羅報》的報道稱，布通納特與馬克龍關係密切，他是後者之前參加總統競選活動的捐助者。 在布通納特被任命成為法國國家電影中心主席時，法國電影界擔心他會強加一種基於盈利的行業邏輯。值得注意的是，他是法國經濟部和文化部委託的一份關於電影融資的報告的作者，該報告於2019年5月提交。

根據法國國家電影中心提供的資料顯示，在2007年至2019年間，布通納特曾為約250部影視作品提供了資金，如紀錄片《克利夫蘭VS華爾街》、享譽全球的喜劇劇情片《無法觸碰》等。法國國家電影中心成立於1946年，旨在支持法國的電影業，是法國文化部監管的公共機構。