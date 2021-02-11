新冠疫苗注射法國人可否自行選擇種類

在全球抗新冠病毒疫苗缺貨孔急之際，法國當局自2月6日周六以來，已到貨另一種新冠病毒的新型疫苗：阿斯利康疫苗（AstraZeneca），這是該藥廠以病毒載體研發製作的疫苗。 但新冠疫苗的施打，民眾是否想要就可徑自前往施打？是否可自行選擇施打哪一種？法國高等衛生管理學院向媒體提供解釋。

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目前，這些疫苗針對的是不同的人群：例如，阿斯利康疫苗專供65歲以下的醫務人員以及50至65歲罹患有合並症的人群使用。而輝瑞疫苗和莫德納（Moderna）疫苗，兩者都有屬於ARN核糖核苷酸合成技術製作而成的疫苗；當局規定主要優先提供給最年長者，75歲以上老人，然後才給年齡65歲以上的民眾施打。

法國高等衛生管理學院HAS的疫苗技術委員會負責人，也是疫苗專家布維特（Élisabeth Bouvet）接受十字架報訪談時承認指出，“這兩種疫苗具有相同的適應症和相同的功效，因此，從理論上講，我們應該可以選擇其中的一種。但從疫苗物流儲存角度來看，它就過分複雜了。 ”

法國政府向那些疫苗接種中心分發了少量的莫德納疫苗。在那些接種中心，他們的物流儲存條件是最複雜的問題。

因為兩者相比，莫德納疫苗存放的冷凍鏈要求稍微比輝瑞疫苗的冷藏條件寬鬆一些。這名專家提醒說：“我們目前所涉及的是一個效率和緊迫性的邏輯。”

最終，疫苗的儲存物流問題無疑將導致分工上的差異：疫苗接種中心將繼續注射那些存儲難度高的ARN核糖核苷酸分子合成技術製作而成的疫苗，至於那些藥劑師就比較是分派去照顧那些由病毒載體研發而成的疫苗。 專家布維特還提問指出：“但就讓我們誠實以對吧：目前，當您去看醫生時，您是否會要求指定注射某種流感疫苗而不要另外一種呢？就新冠病毒疫苗的特性及病患種類來考量，疫苗是可能成為醫學討論的主題，但這並非一種個人消費上所做的決定。” 其言下之意，也就是民眾對於新冠疫苗的施打，要打哪一家藥廠的疫苗，不涉及自己選擇的問題。

繼瑞典、德國、奧地利、意大利及比利時之後，現在輪到法國來設條件規定由牛津大學聯合開發成功的這個新冠疫苗的施打及部署。2月2日法國高等衛生學院就此問題召開會議。

高等衛生學院院長勒古路德（Le Guludec）承認：“這種疫苗的效能非常令人滿意，但我們還缺乏針對老年人施打後的數據。” 他說，這些數據將在未來幾周內來到，我們屆時將相應地修改提出我們的意見。

美國正在進行的一項包括老年人在內的臨床試驗，應該可以弄清楚65歲以上人群施打疫苗的效果。 統一地，這也可以弄清楚它對於變種病毒的療效。

感染病學專家弗洛赫（Floret）提醒說，到目前為止，針對這些，尚未針對這些有進行任何的特別研究。該疫苗可治療病情嚴重者，但對於阻止病毒感染效能還沒有獲得證據，因此必須日常繼續保持社交隔離防疫措施。

但弗洛赫指出，絕對不能把阿斯利康疫苗與上述兩種採用分子分離研發製作而成的絕對不能把阿斯利康疫苗與上述兩種採用分子分離研發製作而成的疫苗之一混合施打。

勒古路德院長說，凡是身體虛弱或是有合並症的病患，或有過敏史或有其他病史的人，即使可以在藥房施打，但我們呼籲他們得先前往看自己的醫生，然後才接種疫苗。不過，並不建議孕婦施打阿斯利康疫苗。 對於已經感染過病毒者，高等衛生管理學院應在未來幾天內調整其對於疫苗施打的建議。而在此之前，衛生當局一直建議新冠病毒的曾經確診者不要接種疫苗。在學院公布調整之後，他們將可以接受僅施打一次的疫苗， 這就如同他在施打第二劑疫苗。不過，他們將會被歸類為非優先施打疫苗人群者。

所以，法國民眾還是不能自己想接種抗新冠病毒疫苗，就可徑自前往疫苗注射中心或藥房施打，亦非想要哪一種疫苗就可自由選擇製作的藥廠。