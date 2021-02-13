法國建議Covid已感染者只打一劑疫苗

法國最高衛生當局認為，已感染過Covid-19病毒的人接種一劑疫苗即可。

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法國最高衛生當局HAS率先提議，已感染過Covid-19病毒的人只打一劑疫苗，而不是如同常人那樣打兩劑。這種想法在國際上還是首次提出。

據本台RFI法文網周六（2021年2月13日）報導，法國最高衛生當局周五提出，已染過Covid-19病毒的人只需接種一劑疫苗就已足矣。法國的一名免疫學家表示，大量研究工作結果顯示，人體在遭感染後存在免疫記憶。事實上，已感染過Covid-19病毒的人在接種疫苗後，重新激發起這種免疫記憶。就此，法國最高衛生當局解釋說，打這一劑疫苗就將起到接種第二針的作用。

法國政府尚未決斷

法國政府目前尚未就最高衛生當局的這一建議做出決斷。這一措施在疫苗供應受限的背景下，將能夠節約出大量的試劑。法國醫生強調，這一決定將能夠在疫苗緊缺的背景下，讓更多的民眾得以接種。這是一種聰明和理智的決定，因為，對數據的解讀已顯示，已感染過Covid-19病毒的人，在接種了一針疫苗後所產生的中和抗體數量，與那些接種了兩針的人相當。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, arrive pour parler à la presse dans la cour de la préfecture lors d'une visite à Metz, dans l'est de la France, le 12 février 2021. © AFP / Jean-Christophe Verhaegen 法新社

醫生認為，法國的這一措施將在短期內得到其它國家的更進。法國衛生當局還建議，這唯一一針疫苗的接種時機，是在感染病毒痊癒3個月以後，最好是等6月。