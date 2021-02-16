新冠肆虐 法國2大城市着手公共交通采可殺病毒座套布料

在新冠肆虐，散播力度加倍的變種病毒威脅公共場所危機下，近日傳出一個如同天降甘霖的防疫好消息：巴黎和里昂巴黎里昂公共交通工具采一種座套布，這種座套的面料可以自動殺死所檢測出來的病毒。

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在新冠肆虐，散播力度加倍的變種病毒威脅公共場所危機下，這種由法國中小企業研製開發出來的抗微生物和自動清潔產品，能夠在與光接觸時殺菌、消滅病毒。在當前，出現數種進攻性強的變體病毒情況下，對於絞盡腦汁採取防疫策略的法國當局來說，真可謂天降甘霖。

這項技術由法國Trajet-Aunde公司發明出來的；該公司解釋說：“五年前，我們着手開發這種面料織物。

在去年春天就廣為宣傳的，這種表面污染這問題，目前已成為如何使大眾能夠放心的研究目標。 法國微生物學教授戈德曼（Goldman）向費加羅報指出，如此一來，感染新冠的風險將降低。

大巴黎地區機動公司警告說：“對於公共交通的運營商而言，其目標就是為了能贏回乘客，而由於疫情，乘客人數令人擔憂地不斷下降。”

在巴黎地鐵的座位使用這種殺菌面料之前，第一個大客戶是澳大利亞的悉尼市，悉尼市從2017年開始為其地鐵提供此種殺菌面料。接着是里昂市在2019年也決定逐步採用在其地鐵的C線配備這種座椅面料。