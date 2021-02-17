薩赫勒G5峰會閉幕 法國繼續反恐任務

為期兩天的薩赫勒五國集團G5峰會現已結束。本次N'Djaména恩賈梅納峰會期間的重要決定之一是法國繼續在這一地區開展“新月形沙丘”（Barkhane）反恐軍事行動。

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本台RFI法文網周三（2021年2月17日）刊出記者Serge Daniel發自西非國家馬里首都巴馬科（Bamako）的報導說，在官方層面，延長薩赫勒地區，尤其是在馬里境內的“新月形沙丘”反恐行動毫無疑問得到贊同，軍方高層對此予以祝賀。一名高銜軍官評論說，如今與Barkhane反恐行動的關係比前政權更佳，在地面上，所開展的共同行動越來越多，協調完美。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Un soldat français de l'opération Barkhane Force debout sur une base FAMa (Forces armées maliennes) avec le mont Hombori en arrière-plan. © AFP/Daphné Benoît 法新社

共同敵人仍是恐怖分子，就此，對馬里軍隊而言，Barkhane反恐力量極其有用，它在馬里境內的維持將可帶來其它正面成果。不過，巴馬科民眾的感受更複雜。多名受訪者在確認Barkhane力量作用的同時提出，這一反恐行動任務應該延伸至幫助馬里維護其全部領土的主權。恐怖分子沒有飛機或直升飛機，Barkhane應該有助於去戰勝他們。當然，這裡還存在不同聲音，要求薩赫勒G5成員國的軍事力量更多地參與，減少Barkhane軍事力量的介入，以保障次區域安全。

薩赫勒五國希望減輕債務壓力

本次薩赫勒五國集團首腦峰會還重申，需要取消債務，如果國際社會確實想要致力於解決這一地區當前正在發生的危機。這是尼日爾總統伊素福（Mahamadou Issoufou）對本台RFI在恩賈梅納記者Madjiasra Nako所做的表述。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Des soldats maliens montent la garde à Timbouctou, le 2 mai 2016. © SOULEYMANE AG ANARA / AFP 法新社

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就薩赫勒五國而言，除了安全危機之外，還需面對衛生危機，其衝擊證實值得朝減輕，甚至一筆勾銷債務的方向做出重大努力，尤其是對類似薩赫勒五國這樣的脆弱國家而言。