尼斯等海濱城市寒假周末將被“禁足”

法國南部濱海阿爾卑斯省(Alpes-Maritimes)疫情告急。從2月27日起兩個周末時該省的63個市鎮將被局部禁足。具體時間是2月27、28兩天和3月6、7日兩天。尼斯市市長克里斯蒂安·埃斯特羅斯（Christian Estrosi）對政府的這項決定表示歡迎。他說，局部禁足的目的就是不讓大家在寒假期間湧向蔚藍海岸。在禁足期間，市民可憑藉外行特殊證明，在5公里範圍內行走1個小時。

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尼斯和濱海阿爾卑斯省的其他60多個市鎮是法國本土2021年遭禁足的第一個省份；2月5日， 法屬海外省馬約特島（Mayotte）疫情嚴重，採取了同等的防疫措施，初見成效。法國為首部長維蘭2月22日表示，尼斯醫院急救系統幾乎飽和。雖然濱海阿爾卑斯省目前疫情並沒有東北部地區摩澤爾省（Moselle）和北部地區敦刻爾克（Dunkerque）嚴重，但4-5天以來，每天確診人數10萬人中超過500人，而且呈上升趨勢，我們不得不採取特別的防疫措施。

當記者詢問尼斯市民對22日政府的決定有什麼看法時；有些市民表示：政府一定是不得已而為之。但疫情拖延了快一年了，大家疲乏了。

法國藍色海岸大區地區衛生局局長阿萊桑德爾 (Romain Alexandre)對記者表示：全國10萬人口新冠患者住院平均人數在190人；而濱海阿爾卑斯省高達500人；尼斯的情況更為嚴重。每10萬居民中有700例陽性病例，比敦刻爾克少一些，但疫情也快到時空的邊緣。

為了更好地控制疫情，省政府要求民眾出行必須戴好口罩；超過5000平米的商業中心從2月23日開始關閉兩個星期，藥房和食品商店除外。“邊防”警察在意大利通往阿爾卑斯省設卡；機場加強了防疫措施。22日， 突尼斯的國家航空公司飛抵尼斯的乘客一律要求72小時以內的聚合酶鏈式反應（PCR）測試陰性結果。

局部禁足期間，從申根以外飛抵尼斯的乘客必須出示做核酸檢測（PCR檢測）結果。例如從突尼斯、摩洛哥、土耳其、俄羅斯和英國飛抵尼斯的乘客需通過嚴格的防疫檢查。

藍色海岸大區地區衛生局局長22日宣布，將有4,500劑輝瑞疫苗增援濱海阿爾卑斯省。很多區地方官員批評政府接種新冠疫苗速度太慢。

法國協調疫苗接種戰略的免疫學家菲舍爾（Alain Fischer）22日表示：75%養老院中的老人已經接受了新冠疫苗。但濱海阿爾卑斯省地方議員查爾斯-昂熱·格尼西 (Charles-Ange Ginesy )表示：該地區只有29%75歲以上的老人打過新冠疫苗，速度太慢了。

另一個好消息就是，法國藥企賽諾菲22日宣布，從2021年第三季度開始在法國批量生產其美國競爭對手強生公司研製的新冠Covid-19疫苗。