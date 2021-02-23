法競爭署：谷歌未就新聞內容向出版機構付費

法國競爭事務監察總署發表93頁調查報告，指責谷歌並沒有遵守鄰接權付費問題達成的框架協議。按照協議，谷歌本應在三個月內向新聞出版商支付在線內容的費用，報告批評谷歌並沒有遵守這一期限。

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2020年4月，法國新聞業聯盟訴諸競爭管理局，競爭管理局要求谷歌在3個月內，拿出誠意和出版商及新聞機構協商相關報酬問題。

2021年1月21日，近300家法國新聞出版機構組成的法國新聞總聯盟（APIG）與美國谷歌公司21日共同發布新聞公報說，經過數月談判，雙方就法國相關法律規定的鄰接權付費問題達成框架協議。此份報告指責谷歌並沒有向新聞出版機構付費。

法新社採訪法國競爭事務監察總署詢問相關情況時，他們拒絕在現階段透露更多的細節。路透社在詢問谷歌時，他們表示：我們的首要任務是遵守法律並繼續與新聞編輯真誠地進行談判，正如我們去年4月與之達成協議所證明的那樣。” 谷歌還表示：我們會詳細了解申訴內容，密切和法國競爭事務監察總署合作。

根據2020年4月簽署的協議，在體現法國法律規定內容的基礎上，未來谷歌與APIG會員將在本框架協議下，商訂單獨授權協議。谷歌將根據對政治新聞和綜合新聞的貢獻、每日發布的信息量和每月網絡人氣等標準向每家簽訂協議的新聞出版機構付費。

2018年9月，儘管受到互聯網公司的強烈反對，歐洲議會投票通過了備受關注的版權改革法案。該法案第11條賦予了新聞出版機構一種名為鄰接權的新型權利。具體而言，如果搜索引擎、社交網絡等互聯網公司在其網頁上展示新聞出版機構生產的部分內容（包括鏈接、標題及摘要內容），新聞出版機構則可以依據此權利要求互聯網公司支付費用。2019年7月23日，法國議會投票通過了設立鄰接權的法案，成為第一個通過相關法律的歐盟國家。

因谷歌與法國新聞出版機構組成的法國新聞總聯盟（APIG）在鄰接權付費問題上存有爭議，法國競爭事務監察總署去年4月責成雙方進行協商談判。