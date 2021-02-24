法國接種AZ疫苗 向醫生快遞疫苗物流成大挑戰

在法國，繼各醫院、老人療養院和一些專門中心之後，自周四起，有30,000名法國醫生開始與疫苗接種的競賽。 周二，在相關的藥房裡，送去給這些醫生每人一個含有十劑AZ阿斯利康疫苗( AstraZeneca )的一個藥瓶。這也是對於物流後勤工作的一個超常的挑戰。

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另據費加羅報的觀察，這些技術人員正在Saint-Ouen（塞納-聖丹尼省）市中心一個10,000平方米的巨大倉庫中的幾個冷藏室入口忙碌搬運疫苗。 保持在攝氏2至8°C的溫度，那些進入冷藏室的工作人員當然永不能在裡面待太久。 他們把前一天冷藏調整好的紙箱子取出，以使其溫度能夠與他們將接收容器的溫度相同：也就是阿斯利康疫苗的小瓶子。

自周一下午，從瑞典實驗室直接送出的19,000劑抵達冷藏庫後，（也就是每瓶有十劑疫苗，每個紙盒裡包裝着十瓶），這場戰鬥就在法國的這個“藥品分配與健康服務”頭號機構OCP的現場展開了。這個“批發分銷商”，也是負責運送AZ疫苗到21,000家法國藥房的醫療藥品運送專業人員6家同業競爭者一起參與這個自去年12月以來，政府當局所展開第三階段的大規模疫苗注射運動。

這個小藥瓶對不太經得起震動和光線照射 ：

OCP的總裁休伯特·奧利維爾說：“這一時刻很重要。” 第一步是提供給醫院和老人療養院。第二個重點是集中在1,000多個疫苗接種中心，因此，輪到家庭醫生和藥劑師進入行動了，並且我們在物流方面為他們提供支持。 “而且分秒必爭，因為在家庭醫生診所的第一劑疫苗接種必須在本周四就開始。OCP必須審查這整個作業過程。 通常，其技術人員不會打開包裝盒，並按原樣交付所訂購的產品。

現在，我們必須重新包裝所有疫苗，每個送到的盒子都包含有十個疫苗藥瓶。，，，

另一個制約因素：我們必須謹慎處理瓶子，因這些小藥瓶都不太經得起震動和光線及高溫。

兩天內分配了超過500,000劑， 共有11 226家藥房宣布已收到至少有一位醫生的訂單。實際上，在總共55,000名醫生當中，有將近三萬人，已經自願參加這項行動。因此從周二下午起，這些醫生可以去領取這個裝有10劑疫苗的藥瓶。兩天內，在整個法國，總共將分配快遞送出511,740劑疫苗。衛生部然後才計畫逐步增加。 如果一切順利，並且屆時阿斯利康疫苗的生產不會受到任何破壞，那麼最早應在下周交付每位醫生最多2至3個小瓶，或總計約1100萬劑，然後等待疫苗的下一回合作業。