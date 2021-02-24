法外交部：學者阿德爾哈（Fariba-Adelkhah）在德黑蘭遭軟禁

擁有法伊雙重國籍的法國學者法麗巴-阿德爾哈（Fariba-Adelkhah）目前被伊朗當局軟禁在德黑蘭的家中，她的出行範圍不得越過方圓300米。伊朗安全部隊2020年5月在伊朗與土庫曼斯坦交界的沙漠地區抓捕了這名學者。按照伊朗法庭5月的審判，她犯有“危害國家安全”和參與了“反體制政治宣傳”罪。她本人堅決否認這些沒有證據的指控。

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根據法國《費加羅報》和《觀點》周刊24日的報道，法國通過外交途徑獲得了阿德爾哈女士曾被關押和被軟禁在家的一些消息。外交部表示：巴黎和法國駐德黑蘭使館密切關注着這名同胞的處境。

法國外交部還表示，她受1963年4月24日《維也納公約》規定的領事保護。維也納公約保證驗查任何在國外的法國公民遭拘押的拘留條件，健康狀況。 對方也不能拒絕嫌疑人”聘請“律師。

法國駐德黑蘭大使館不願意透露更多的細節；僅僅表示：儘管健康狀況不佳，在德黑蘭大的法國使館與她進行了領事探視，並通過我們在巴黎的服務與他的家人保持了定期接觸。

阿德爾哈在被關押在東北部一個名為Vakilabad de Machhad的監獄中，身體狀況還可以；曾經與家人通過三次電話。據《費加羅報》的披露：現年35歲的法麗巴-阿德爾哈是什葉派專家；畢業於巴黎政治學院(Sciences Po )。2019年6月5日曾被捕過一次；2020年5月回國旅行時被伊朗國安人員由無人偵查機鎖定被捕。

她的律師 Saïd Dehghan表示：法麗巴-阿德爾哈被非法拘押了約9個月；對她的指控毫無根據。2020年10月3日，她離開監獄，回到住家。電子手鐲的監控使她基本失去了自由。

自從美國2018年單方面伊朗核協議之後，經常以“從事間諜活動”外國人或有雙重國籍的人被逮捕。拜登上任後，伊朗表達了願意與美國拜登政府交換囚犯的意願。