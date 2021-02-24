鄰國逐步解封，法國擰緊螺絲

就在多個西歐鄰國逐漸放鬆封禁措施之際，法國卻因堪憂的感染數字而不斷擰緊螺絲。從新冠病毒活躍度來看，法國的數字和西歐拉開差距，與東歐相仿。

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繼2月21日出動警察，強制聚集在馬路上的人們保持防疫距離之後，本周初，巴黎警察局宣布在五區和六區兩處（Place de la Contrescarpe和Rue du Buci）實施暫定15天的日間禁酒令，違者罰款135歐元。疫情影響，這兩處的酒吧和餐廳紛紛改賣外帶酒水，人們購買後，通常就地站在街道上，喝酒聊天。這在警署眼中無疑成為了新冠病毒的傳播溫床。類似的公共道路禁酒令也已在里昂市中心生效。其他一些地區也在權衡是否要實施類似禁令。

法國各地近期的防疫措施不松反緊。尼斯，敦刻爾克，留尼汪等地相繼宣布更強力的管控。下一個，會是哪裡？最近法國衛生部表示情況很不樂觀：“疫情趨勢已經不太好了”；法國國家健康與醫學研究院也在一份報告中指出，“如果不強化控制，未來幾周，疫情將迅速惡化”。

放眼歐洲，從新增確診新冠人數來看，大部分國家近期都不是穩定下來，就是有所減緩，平均每百萬人每天新增感染人數在100到200人之間。而這個指標在法國從去年年底以來倒是平穩，只不過是穩中有升，目前已經超過了300人。愛爾蘭，葡萄牙，英國，西班牙，這幾個法國附近疫情曾經高企的國家，現在都已走低。蘇格蘭和威爾士本周起謹慎地重開學校，英國首相約翰遜宣布了解封路線。探望家人，喝咖啡，野餐，購物，法國人何嘗不想重回疫情以前的生活，然而英國，德國等鄰國觸手可及的未來，法國人目前還看不到。