“大鼻子情聖”被控強姦和性侵 自己高喊是清白的

法國檢察機關2月23日證實，著名影星傑拉爾·德帕迪約已經受到強姦和性侵的指控。事過兩天，德帕迪約忽然發生表示，都是些沒有證據的指控，他自己是清白的。他告訴意大利《共和報》（la Repubblica）記者，3月10日他會出庭，因為法官會相信他的清白。

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他本人25日在接受意大利《共和報》（la Repubblica）專訪時表示：他是清白的，指控毫無根據，沒有任何的證據。傑拉爾·德帕迪約還抱怨當今生活在殘酷的信息時代。手機；平板電腦；英特網；社交媒體等新的通信手段，讓人們生活在不斷傳播的負面新聞中，而大家聽到的和看到的經常是虛假和有偏見的不真實的新聞。他告訴意大利記者：他3月10日會到庭，法官會還給他一個清白。

現年72歲的傑拉爾·德帕迪約23日被證實受到強姦和性侵的指控。這起案件2018年啟動調查，2019年因證據不足停止調查。檢方又於2020年夏季重啟調查，同年12月對德帕爾迪厄發起強姦和性侵指控。

根據《費加羅報》披露的消息：一名20多歲的女演員指認傑拉爾·德帕迪約在他位於巴黎蒙帕納斯（Montparnasse）的家中強姦和性侵她。指控人說了兩個時間；一是2018年8月7日；二是同年8月13日。

在啟動這起強姦和性侵案的緣由是在德帕迪約豪宅的客廳中找到了他對這名年輕女演員不檢點的錄像。原告表示，德帕迪約逼她到睡房後發生的一切是沒有影像證據的。

女演員的身份未予公開。德帕爾迪厄的律師特米姆尚未作出回應，不過，特米姆此前說，德帕爾迪厄“絕對否認任何強姦、性侵或其他犯罪指控”。

傑拉爾·德帕迪約1948年於法國中部出生，拍片超過一百部，在多個影展獲影帝號。他父親是一名工人；母親是家庭婦女；加中有5個兄弟姐妹，生活拮據。他13歲就輟學，大體上是個文盲。少年時代，以小偷小摸謀生。曾經在法國中心新聞集團的印刷廠里當過學徒；或在地下拳擊場打雜；也在海灘上出售食品謀生。

1963年從南部來到巴黎之後，他在戲劇學校刻苦學習。走入影壇之後更是節節開花。1990年在出演《大鼻子情聖》(Cyrano de Bergerac)一片而名聲大噪，2014年10月他推出法文自傳《Cas' est fait comme ca》，於書中自爆罕為人知的過去，曾同性賣淫並盜墓。