G20國集團財長視頻會議 加強合作應對危機

G20國集團財長周五舉行視頻會議，部長們討論如何密切多邊合作，重振經濟，為加強應對新冠危機做努力。

廣告 繼續瀏覽後續

G20國集團財長今天舉行視頻會議，討論如向互聯網巨頭徵收數字稅，可持續發展，數字貨幣等議題。 20國的部長們將努力協調恢復經濟計畫，以減輕持續蔓延的新冠疫情的負面後果，包括如何減免最貧窮國家債務等議題。

隨着拜登總統領導的美國重返世界舞台，本次G20集團財長會議試圖重啟2009年金融危機後的國際間緊密合作關係，避免單方面的決定。

法國經濟部長勒梅爾呼籲各國在經濟方面密切協調，避免單邊撤出支持措施，為最大程度上提高經濟復蘇做努力。

現在各國經濟增長前景比去年相對要好，但不排除新冠疫情或導致再次部分禁足的可能性。特別由於資金問題，讓富裕國家與貧窮國家在接種新冠疫苗問題上分歧加大。國際貨幣基金組織預估在2021年至2025年間需要注資4500億美元重振經濟。

本次會議由G20集團輪值主席國意大利主持，這是美國總統拜登上任以來的首次舉行G20國集團會議，拜登總統承諾重建與國際組織的合作關係，因此各國對於本次會議會有建設性討論持高度期望。

美國目前推動一項1.9萬億美元的財政刺激方案，歐盟各國則共同注資3萬多億歐元，以維持經濟在新冠疫情期間的運作。

另外，G20還可能同意把最貧窮國家的債務寬免期再延長六個月。