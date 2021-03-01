法國前總統薩科齊被判一年監獄實刑，這一裁決很可能破壞薩科齊重返法國政治舞台的任何嘗試

法國前總統薩科齊星期一因貪腐罪和影響力交易罪被巴黎輕罪法院判處3年監獄，其中一年為實刑。這一裁決很可能破壞薩科齊重返法國政治舞台的任何嘗試。

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巴黎輕罪法院周一就法國媒體所稱的“竊聽案”做出了宣判，法院認定薩科齊犯有貪腐罪和影響力交易罪，並判處薩科齊三年監獄徒刑，其中的一年是實刑，兩年是緩刑。周一傍晚時，薩科齊通過其律師宣布，他將就這一裁決進行上訴。

同一案的薩科齊的前律師以及一名前法官，也被判處同樣的刑法：三年監獄徒刑，其中的一年是實刑，兩年是緩刑。

法新社的報道指出，雖然薩科齊被判處一年實刑，但他很可能不會真正坐牢，並可以保持行動自由，因為，宣布裁決的法官並沒有給裁決附加拘捕令，這樣，一年的監獄實刑可以通過佩戴電子腳鏈的形式來落實。

薩科齊今年66歲，在2007至2012年間擔任法國總統。在法國第五共和的歷史上，薩科齊是第二名被判有罪的前總統。在薩科齊之前，法國前總統希拉克因為在擔任巴黎市長期間虛設職務而被判有罪，不過，希拉克沒有被判實刑，而且，希拉克被判有罪的虛設職務事件發生在他當總統之前很久，何況希拉克被判有罪時，年紀已經很大。而薩科齊今年只有66歲，在法國政界還很有影響力，連現總統馬克龍也時不時諮詢薩科齊。

另外，雖然薩科齊否認有重返政壇的野心，但許多支持者希望他參加明年的總統大選。在一直在尋找法國2022總統大選候選人的法國右派一邊，這一判決讓期望薩科齊在2022年“重歸”的那些人，被當頭澆了一盆冷水。這一裁決很可能破壞薩科齊重返法國政治舞台的任何嘗試。