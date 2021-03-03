法國學界警惕中國滲透 斯堡名倫理官辭職

法國“重點周刊”即”le Point“2月26日揭露中國政府把觸角伸進大學與社會，引發嘩然，斯特拉斯堡大學前法學院長梅斯特隨即辭職。

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據中央社報道，法國“重點周刊””le Point“上月26日揭露中國政府把觸角伸進大學與社會，引發譁然，斯堡大學前法學院長梅斯特隨即辭職。中國駐法使館試圖止血，1日張貼新疆宣傳影片，卻引來負面效果。

據”le Point“指出，法國斯特拉斯堡大學前法學院院長梅斯特（Christian Mestre）不僅曾公開為中國集中營政策背書，更透過孔子學院與中國往來密切，甚至影響該區與中國的投資合作，包含可能推動華為於斯特拉斯堡近郊設廠。

中央社指，根據環球時報說，梅斯特2019年在中國參與研討會時，公開指出維族穆斯林少數族群“並非入監，而是上強制性職訓課程”。梅斯特曾向環球時報表示，新疆恐怖攻擊威脅嚴峻，教育營是避免恐怖主義滋長的答案，希望法國與歐洲國家能向新疆學習。

梅斯特為知名學者，也是斯特拉斯堡歐洲城市共同體（Eurométropole de strasbourg）的倫理官，負責監督官員風紀與利益衝突。該報道引發軒然大波，梅斯特隨即聲明辭去倫理官一職。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）接受法國3台（France 3）專訪時表示，“報道並非只是在揭露北京在斯堡大學的影響力，而是在所有大學內，都透過部分教授或上層進行影響”。據波恩達茲（Antoine Bondaz）指出，北京過去幾年來在世界各地都嘗試影響民間社會的意見領袖。梅斯特是法國的一個例子，但還有其他案例，例如法國學者兼記者維瓦斯（Maxime Vivas）。“目的就是要說服國內外民眾有人支持共產黨，並在國外創造有益於中國利益的網絡，向發展中國家呈現反對西方模式的觀點”。波恩達茲強調，並非要終止和中國的合作，而是要更注意評估法中在學術研究合作中可能會帶來的風險。

揭露事件的駐亞洲特派佛洛赫斯（Jérémy André Florès）接受法媒專訪時表示，這不是學者或研究員的問題，就算有也只是道德瑕疵。錯誤在於當權者沒有框架並訂立法條，如海外活動的收入申報等。

據該報道，中國駐斯特拉斯堡總領館對重點周刊”le Point“的報道提出駁斥，表示反華勢力濫用媒體影響力，“對正常開展人文領域交流合作的相關人員進行輿論攻擊，意在製造寒蟬效應”，並呼籲“法國個別政黨切勿偏聽偏信，傳播所謂‘新疆種族滅絕論’”，切勿“妄議他國內政、干涉他國內政”。中國駐法大使館更於1日在推特帳號上張貼新疆政策宣傳動畫短片企圖止血，文字寫道：“所謂新疆的‘強迫勞動’是誹謗中國的鬧劇”。影片內容表示，在共產黨的政策下，維吾爾族不但可以自由選擇職業，生活與薪資水準更大幅提升，卻因美國制裁中國棉花而導致維族人民失業。

影片張貼後引發政治人物抨擊，更有大批網友表示不可置信，一天之內已有近4000個轉推，幾乎一面倒為負面評論。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）轉推時寫道：“一、折磨維吾爾人民；二、沒有真實反映新疆現況；三、把外界當成睡前要聽故事的小朋友。真的，共產黨一次全中。”歐洲議會國際貿易委員會副主席維德倫（Marie Pierre Vedrenne）批評，“中國駐法使館這支宣傳影片達到否定與羞恥的新高峰。歐盟應該要有所反應並提醒，想進入歐洲市場有代價：尊重我們的標準與價值。”

伊斯蘭議題顧問凱耶（Romain Caillet）則以嘲諷口吻表示，“不只做這支宣傳影片的人是白癡，而且他們還以為我們比他們更白癡”。

中央社說，繼法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）24日在日內瓦聯合國人權理事會譴責中國對維吾爾人採取“制度性壓迫”，以及總統馬克龍（Emmanuel Macron）25日和習近平通話疑似未提及維族人權問題後，新疆教育集中營議題在法國輿論仍持續延燒發酵。