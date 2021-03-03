法國醫院被列入新冠病毒感染溫床的名單不斷加長

在法國，成為新冠病毒感染溫床的各醫院名單在不斷的加長。 現在，新冠病毒已成了法國醫院的《院內感染》案例的主要原因。

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根據統計，2020年，新冠病毒成為法國排名第一的醫院院內感染病毒，遠超過醫療機構中所有其他感染病的病毒。這是一個至今尚未被化解的現象。這是費加羅報指出的。自去年12月底以來，法國許多醫療機構一直是新冠感染的溫床，例如北部的迪耶普（Dieppe）醫院，至今年1月底，有140多名醫療工作人員和123名患者感染了該病毒，導致該地區的緊張局勢加劇。根據該院的管理層表示，這導致醫院人手非常緊張，而且一些非緊急的醫療手術被推遲了“接近40％”案例。

法國住院衛生協會的主席甘德巴斯田指出，如果根據傳染病專家的說法，最近幾天情況似乎穩定下來，但“這在法國各地仍然令人擔憂”。

根據法國公共健康局(SpF)指出，院內感染自發生率較高的如：大巴黎地區（Île-de-France）、奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區（Auvergne-Rhône-Alpes）、普羅旺斯蔚藍海岸（Provence-Alpes-Côted'Azur）以及上法蘭西（Hauts-de-France）等地區，僅這些地區自己的醫院，自去年9月以來，就上報有上千起的院內感染新冠病毒案例病例。

根據法國衛生單位在2020年1月，至2021年2月14日之間總共鑒定統計出有44401例是在醫院內感染新冠的病例，其中有26 839名是原本住在醫院裡面的病人，其中有186人死亡。 17.552是醫療工作人員，10名是到醫院探病者。