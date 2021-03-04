又一司法案：巴拉迪爾洗白 雷奧塔領監兩年加罰10萬歐

法國專門審判政府廉潔等司法案的共和國法庭今天對長達25年的巴拉迪爾總統選舉非法集資案作出判決，巴拉迪爾因證據不足而免受刑罰，受無罪開釋。但同案的前國防部長雷奧塔則領刑兩年緩刑，繳罰款10萬歐，理由是涉罪合夥濫用公款。

廣告 繼續瀏覽後續

這是法國司法審理卡拉奇恐怖襲擊案中的司法案，案審引發時任法國總理巴拉迪爾投身競選總統，涉嫌非法集資助選，非法資金被指控通過新造行政喻令從已成販售軍火合同中抽頭，違規用於巴拉迪爾總統競選經費。這一案中案歷經25年。

根據共和國法庭，沒有證據顯示巴拉迪爾的競選經費案多出的1025萬法郎，是來自法國與巴基斯坦和沙特阿拉伯等國合同抽頭，因此指控巴拉迪爾作弊無效。此一懷疑與指控首先於巴拉迪爾1995年競選總統失敗僅3天後就問世。

共和國法庭由3名大法官和12名議員組成。巴拉迪爾與雷奧塔均沒有出庭。巴拉迪爾今年91歲，雷奧塔今年則78歲。

據巴拉迪爾的律師說，共和國法庭做出重要判決，巴拉迪爾終於獲得清白。

法國共和國法庭指沒有證據表明巴拉迪爾下令編製軍火售案抽頭。

巴拉迪爾受指控競選非法經費成案只是在2010年，法國調查2002年在巴基斯坦卡拉奇法國軍艦潛艇造船局11名專家遭到炸彈襲擊喪生案時被牽扯出。

消息沒有解釋巴拉迪爾競選經費多出的1025萬法郎的來源，以及雷奧塔濫用公款罪行細節。