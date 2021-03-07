塞爾日·達索長子-奧利維耶·達索(Olivier Dassault) 墜機身亡

法國瓦茲省議員奧利維耶·達索(Olivier Dassault) 3月7日私人飛機墜毀不幸身亡，與他同行的駕駛員同機遇難。遇難地點在法國西北部多維爾(Deauville)和翁弗勒爾( Honfleur)附近的小城圖克(Touques)，享年69歲。檢方和航空運輸隊已經對飛機失事展開調查。

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奧利維耶·達索是軍用飛機製造商塞爾日·達索的長子。他1951年出生在巴黎西部郊區布洛涅-比揚古爾(Boulogne-Billancourt)。他是瓦茲省地方議員，屬傳統右派-法國共和黨（法文：Les Républicains，簡稱LR）政治家庭。

奧利維耶·達索偏重理科。1974年已成為空軍學院的工程師；1976獲得數學碩士學位；1980年獲取商業信息學博士學位。

1986年，他父親塞爾日病逝後，已擔任瓦茲地方議員的奧利維耶·達索以避嫌“利益衝突”，把職位讓給了妹妹瑪麗-海倫·哈伯特(Marie-Hélène Habert)。

上個星期五，法國總理卡斯泰和內政部長熱拉爾德·達爾馬寧還曾和奧利維耶·達索在瓦茲省見過面。

他不幸墜機遇難後，法國總統馬克龍發推，悼念這位航空工業先驅。法國總統寫道：奧利維耶·達索熱愛法蘭西；他畢生以自己的聰智在為國家做貢獻。法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）稱讚他的人道主義；稱讚他是一位有遠見的企業家、是為對國家有堅定承諾、有膽識的藝術家”

法國議會議長理查·費朗（Richard Ferrand）對奧利維耶·達索和家人表達哀悼之情。巴黎大區議會主席佩克雷斯(Valérie Pécresse)發推表示：我對這一殘酷的消息表示震驚。 他多年積極投入到政治當中，在瓦茲省為地方發展做出了不可磨滅的貢獻。“

2019年，奧利維耶·達索在福布斯全球億萬富豪榜排名272位。 2020年，以47億美元財富位列《2020福布斯全球億萬富豪榜》第361位。