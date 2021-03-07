阿聯酋阿布紮比盧浮宮博物館的啟示

在當前全球因應Covid-19衛生危機的大背景下，法國文化部表示，已看到了讓博物館重新開門接待參觀者的一線曙光。阿聯酋阿布紮比盧浮宮博物館（Le Louvre Abu Dhabi）的做法就是一個現成例子。

廣告 繼續瀏覽後續

在法國，面對當前因應Covid-19衛生危機所採取的防疫措施，文化部長Roselyne Bachelot宣布，看到了可能讓博物館重新開門接待參觀者的一線曙光。儘管，目前尚未提到任何具體的日期，但如何才能實現這一目標？阿聯酋阿布紮比盧浮宮博物館的做法可以為解決問題提供啟示。

本台RFI法文網周日（2021年3月7日）刊出記者Nicolas Keraudren的長篇採訪報導，在此予以着重介紹。

Image d'archive RFI : La nouvelle ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot (I) et l'ancien ministre Franck Riester, participent à une cérémonie au ministère de la Culture suite à la réorganisation du cabinet français, le 6 juillet 2020 à Paris © AFP 法新社

阿聯酋阿布紮比盧浮宮博物館是依據法國與阿聯酋簽署的一項雙邊協議於2017年落成開館。這一文化機構自去年6月24日重新開放至今，衛生危機迫使博物館重新思考與參觀者之間的關係。

具體的做法是，在進入阿布紮比盧浮宮博物館展廳前，遊客需要出示在網上預訂的ˎ標註了具體鐘點的電子參觀券。每位參觀者的時間都受到控制。

在阿布紮比盧浮宮博物館前，一位攜帶着自己孩子的阿聯酋當地居民Seby John在接受記者採訪時表示，這些措施讓他感到安全。他說，預訂參觀券，可以控制館內在某一時段里的遊客人數。戴口罩是必須的，而且還有人監督。

Image d'archive RFI : An Iranian artefact in the Louvre Abu Dhabi © fa.rfi.fr 法廣

在阿聯酋，今年以來，當局統計到的感染Covid-19病毒新確診案例大約是每天3000宗。這幾乎是去年每天統計數字的三倍。阿聯酋現在指望通過對民眾開展大規模的疫苗接種行動，避免新的禁足措施，保持文化場所開放。

做檢測已是常態

阿布紮比盧浮宮博物館管理層對自己的團隊人員也有嚴格的衛生要求。館長Manuel Rabate在採訪中表示，所有職員都做了檢測。最初是每月一次，後來是每兩周一次，現在是每周都做一次檢測。此外，館內人員的疫苗接種率十分高。

疫情期間設新展

尤其讓文化界刮目相看的是，阿布紮比盧浮宮博物館甚至還在2月17日發起了一個新的展覽。這一名為« 抽象與書法 » （Abstraction et calligraphie）展覽活動的合作方是巴黎蓬皮杜中心（le centre Pompidou de Paris）。

Image d'archive RFI : Des pêcheurs émiratis ont jeté leurs filets près du Louvre Abu Dhabi le jour de son ouverture au public © AFP 法新社

在去年春季的百日休館期間，阿布紮比盧浮宮博物館管理層思考着如何在疫情下吸引新的參觀客。新內容包括每周組織免費參觀博物館建築大穹頂的下方，新開了瑜伽課，以及畫皮艇遊覽活動。

加速數字化轉型

阿布紮比盧浮宮博物館還加速向數字化轉型，傳統的導遊圖已被手機應用取代。此外，如果沒有本次衛生危機，博物館的網站上不會如此之快地推出新的數字化內容。