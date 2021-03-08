法2022大選民調馬克龍險勝勒龐 極右派反對者未聯手

2022年法國總統大選，根據一項民調結果顯示，馬克龍將險勝極右派國民聯盟(RN)主席瑪麗·勒龐。不過那些反對勒龐的選民，此次並未出現共同陣線聯手反對的情況。

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根據哈里斯民調公司 替 Commstrat 公關集團 所做的一項調查顯示，2022大選結果，現任總統馬克龍將在第二輪投票中獲勝，但其獲票率與其極右派對手國民聯盟 (RN)女候選人瑪麗·勒龐的成績非常接近，也就是：53％的選票對比47％。

根據周一由新一代數位報紙《觀點報L'Opinion》公布的這項哈里斯民調公司替Commstrat所做的第二波民調結果確認了，2022大選，如果馬克龍在第二輪投票中與瑪麗·勒龐對決，馬克龍將獲勝。不過，兩人的獲票率非常接近。馬克龍53％，馬林47％。於1月底進行的第一輪民調結果，馬克龍獲票率曾為52% ，其對手馬林獲票率為48%。特別要指出的，該民調錶明，大多數選民拒絕為了阻擋勒龐而票投馬克龍。

而這種現象在《法蘭西不服從黨（La France insoumise）》的選民來說，特別明顯。如果2022，馬克龍與勒龐對峙，那麼52%的梅朗雄支持者，表示拒絕投票從這兩人當中選擇一人。前所未見的，另外剩下會投票的48%梅朗雄的支持者，他們票投馬克龍或勒龐的比率也是平分秋色。該民調因此強調指出，在2017年，只有四分之一的梅朗雄支持者曾經選擇棄權。

民調顯示：2022選情浮動性很強

根據同一調查顯示，上法蘭西大區主席哈維爾·貝特朗（Bertrand）的選民中有28％會選擇伊曼紐爾·馬克龍，有21％選擇瑪麗·勒龐。

就巴黎市長伊達爾戈（ Hidalgo）來說，她的支持者，在第二輪選舉中有一半不會表態。她的支持者中有41％的選民表示將投票支持馬克龍。而9％的選民將投票給瑪麗·勒龐。唯一自己的支持者大部分表示將投票給馬克龍的政黨主席，是生態黨的賈多特（Jadot），佔了51％，而有5％他其支持者表示將票投國民聯盟勒龐。

這項民調結果同意也顯示了，法國極右派的國民聯盟的瑪麗·勒龐如今已鞏固其基本盤：2017年投票支持她的選民中，有​​84％確認表示將在2022年再度票投瑪麗·勒龐。