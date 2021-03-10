大巴黎地區疫情正飆升 醫院床位緊繃

大巴黎地區議會主席瓦萊麗.佩雷斯塞（Valérie Pécresse）擔心該區《新冠疫情正在飆升》。她指出，面對這地區疫情惡化情勢，“不排除增加其他限制性措施的可能”。不過，衛生總幹事傑羅姆·所羅門（Jérôme Salomon）周二宣布，“ 巴黎大區還不必執行封鎖限足令。”

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根據大巴黎地區議會主席佩雷斯塞的說法，大巴黎地區的疫情前景不佳。她在法國24小時新聞台BFM電視台節目上的講話，對於該地區的衛健情況的發展顯得非常擔憂。

她強調指出，疫情的演變正在大巴黎地區向上飆升，那些公立醫院正處於緊繃狀態。

大巴黎地區的這位議會主席警告，就此刻來說，“不能排除採取增添其他限制性措施的可能”，“目前這種處境，什麼手段都不應該排除，現今的主題是不要因第三波疫情到來而屆時人仰馬翻。”根據國家行政部門公布的一項分析報告肯定指出，加速接種疫苗以應對新冠疫情的上升。這名地區的領導人說：“我希望這些承諾是切實可靠的，並且把它付諸行動。”

佩雷斯塞向大巴黎地區居民發出一項呼籲，要他們應加倍的小心防範，並儘可能地居家工作。至於她本人則認為，政府應該大規模釋出疫苗，她同時呼籲這個周末，並且要持續性地加速接種疫苗的步調。

巴黎大區衛生總幹事傑羅姆·所羅門（Jérôme Salomon）周二宣布，“對巴黎大區還不必執行封鎖限足令。這地區的疫情狀況越來越令人擔憂，特別是在加護病房的床位問題很緊張。他還說：“我們處於非常緊繃的情勢，我們把病床空出來，每天緊緊盯住疫情的發展。

為了應對疫情危機對經濟造成的後果。巴黎大區還將釋出一個140億歐元的計畫，它將挹注到對所有相關的領域，例如在數位、交通、住宅或建築等領域。該地區將針對中小企業而延長其彈性基金計畫。佩雷斯塞進一步指出，在經濟部長勒梅爾的批准下，巴黎大區凡需要援助的小企業，申請補助日期延後直到3月17日截止。

這名法國前任女部長還說，就業機會也應受到支持，《應該幫助那些在停滯產業的數十萬大巴黎地區民眾轉型就業》，例如因疫情而受到極大衝擊的觀光領域的工作者。