法國觀光業者開始準備新冠疫情後如何擺脫危機

在新冠病毒疫情風暴之後，如何擺脫旅遊業的危機？這也是觀光旅遊業者們如今開始思考和面對的問題！

廣告 繼續瀏覽後續

與2019年相比，去年國際旅客流量下降了74％。就世界性範圍的旅遊業來說，航空交通流量 標誌出深度的差異，也就是：國內旅遊業形勢良好，例如愛彼迎Airbnb等集團的營業模式得到了鞏固，該領域的加速數字化將可繼續使得相關業者的觀光產業營業額能夠更加快速反彈、回升。

根據近日發布的航空公司集團年度業績，例如：法航-荷蘭皇家集團聯合航空公司，及IAG航空集團，還有酒店運營商雅歌集體以及萬豪國際等酒店，加上其他上市的旅遊業集團，例如：億客行Expedia、預訂控股集團Booking Holdings以及愛彼迎Airbnb等的旅遊住宿集團都向我們證實了這一點，也就是：在這個如此多元化的世界中，商務旅行和休閑，傳統經濟和數字服務的彼此重疊、互相依賴，沒有一家在去年新冠疫情當中能擺脫危機。而且這種企業崩潰危機是普遍性的，這也是前所未有的。

世界旅遊組織（UNWTO）》已於1月底公布了第一份令人吃驚的數據報告，指出國際航線客運量與2019年相比結果，下降了74％，降至1990年代初的水平，這是總計所有旅行人次的結果，也就是2019年只有5億人次。

航空流量全球普遍遭疫情破壞

除了這種普遍性的觀察之外，新冠病毒大流行的影響還遠遠未趨向一致。從我們已經擁有的大量信息中，有一些觀測可以微妙的證明這個被破壞的世界全景，然而目前卻不斷傳出將有逐漸復蘇的前景。的確，似乎最好的情況是：到了2023年，業務可以再度迴轉，回到危機前的局面，這在目前已成了共識。要知道，全球大部分的國家及地區都已經努力替自己人民進行新冠病毒疫苗的普遍接種。

如果說疫情危機的打擊遍及世界各地，那麼曾經是第一個傳出有新冠病例、受到病毒影響的國家：中國，自2020年春季以來，經濟就一直在回升，而歐洲經濟卻特別受到疫情打擊的影響。的確，歐洲大陸的航空流量佔據全球國際航線的很大一部分（根據UNWTO指出，它在2019年佔了全球交通量的51％），因此業務也就自然是遭到嚴重的打擊。其他還有因為亞洲及美洲旅客人數而連帶受到的影響。而特別是在全球觀光大城巴黎，這種旅遊荒涼光景特別明顯。

但是，如果不考慮某些旅遊景點，那麼觀光旅遊目的地的法國似乎由於國內需求仍然強勁而受到的損害有限，仍可以給與支撐。這就正如中國的復蘇，和在美國酒店業，由於他們國內市場需求的強勁，可以解釋其抗壓力的原因。這些都佔據他們國內觀光市場的三分之二營業額，根據初步估計，（總計1800億歐元）。

但根據法國Atout /法國法蘭西銀行初步數據顯示，去年法國的國內觀光營業額下降了31％，而外國觀光客領域的營業額，同時也下降了56％。