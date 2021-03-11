法國經濟應該在2021年初恢復增長，但就業形勢將惡化

受益於法國政府沒有採取嚴格的封鎖措施，法國經濟在2021年初應該會恢復增長，但是，經濟的復蘇將是漸進的，並且仍有可能會隨着疫情的發展而變化。與此同時，法國的就業狀況則並不會立即得到改善。

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根據法國國家經濟統計研究所（INSEE）周四發布的預測，法國GDP在2020年歷史性地下降8.2％之後，預計今年第一季度會增長大約1％，比先前的預測1.5％要低。

如果從4月中旬開始，法國的疫情會有所改善的話，而且隨着疫苗接種的普及，某些限制措施會被取消的話，法國經濟在第二季度的增長可能會再次達到1％。

上星期，法蘭西銀行已經表示，它預計第一季度法國GDP將“小幅增長”，即使法國經濟仍低於危機前的水平。

根據法國國家經濟統計研究所，第一季度的法國GDP將比疫情爆發前2019年年底的水平低4％。

法國國家經濟統計研究所強調，今年年中的時候，即使今年下半年法國的經濟增長率為零，法國今年全年的經濟增長率也會達到大約5.5％。

不過，法國政府並沒有完全取勝。第一季度的就業前景相當不利，特別是在服務業。法國國家經濟統計研究所預計，第一季度將減少9萬1千個工作崗位，失業率將從2020年底的8％上升到8.5％。