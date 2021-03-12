法國批准使用強生疫苗

在歐盟批准強生新冠疫苗的第二天，法國健康監管高級委員會（HAS）於3月12日星期五批准了在法國使用強生疫苗。法國健康監管高級委員會同時建議，在疫情“特別活躍”的地區，“優先”使用這一疫苗。

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法國健康監管高級委員會主席Dominique Le Guludec在新聞發布會上強調，強生疫苗具有“完全讓人滿意的效果”，她認為，只需要注射一針的這一美國疫苗“可以適用於18歲以上的人”，包括65歲以上的人群，不管他們是不是風險人群，都可以避免新冠重症的出現。

強生疫苗是法國批準的對付新冠病毒的第四個疫苗。之前，法國已經批准了輝瑞疫苗，莫德納疫苗以及阿斯利康/牛津疫苗，這三種疫苗都需要打兩針，而強生疫苗只需要打一針。

鑒於強生疫苗是“一個單劑量疫苗”，而且它使用起來非常方便，強生疫苗是單劑量包裝，可以在冰箱中保存3個月的時間，拿出來就可以使用，所以，法國健康監管高級委員會建議，強生疫苗可以“優先在疫情特別活躍的地區或者是有必要加快疫苗接種的地區使用。”

根據這一法國健康監管機構，強生疫苗的另一個優點是，“根據迄今可以獲得的數據，強生疫苗對南非和巴西變種病毒也有持久的效力，在這些菌株活躍的地區，強生疫苗有特別的優勢”。

預計法國從4月份開始可以拿到強生疫苗。