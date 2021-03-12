法國新冠累計死亡破9萬人 巴黎距離封城還遠嗎？

3月12日星期五，法國總理卡斯泰在視察巴黎一處醫院時，對首都圈的疫情走勢表示分外憂慮。他指出，整個法蘭西島大區的醫院資源已經“極其緊張”，需要“時刻準備着，採取額外措施”。

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總理視察期間，該院重症監護室的一名醫生表示，他所收治的病人“有非常年輕的，他們的癥狀是最嚴重的”。重症監護室的負責人表示，一名患者在監護室接受搶救的時間平均是14.6天，然而搶救完畢，離開監護室之後，這些人往往面臨的是多個月，甚至多年的漫長恢復期。另外一名醫生也表示，已經取消了20%到30%的被認為非緊急的手術等活動，以便給即將到來的新冠患者騰出地方。最關鍵的，是重症監護室能有空餘的床位和配套設備。此外，醫院的呼吸系統復建部門，人手也已經非常緊張。

截至目前，法國衛生部公布的數據顯示，全國已經有超過4000名感染新冠病毒的患者被重症監護室接收。這個具有象徵意義的數字關口，上一次幾乎要被衝破，是在去年的11月底。另外，新冠病毒在法國造成的死亡人數累計也在本周五突破了9萬人。有關新冠疫苗，法國已注射的疫苗數量超過了7百萬劑，打過一針的民眾數量至少有480萬人，接種過兩針的人數有220萬人。

今天視察醫院時，總理卡斯泰表示，法蘭西島大區上周末接種新冠疫苗的人數超過了30萬人，創造了去年以來的記錄。截至目前，巴黎首都圈晚6點開始的宵禁已經執行了起個星期，餐飲文娛場所已經關閉了四個多月，政府希望全力避免去年春天的嚴苛封禁措施重現。如果說，法國其他幾處地區已經開始實行周末封城，那麼巴黎的經濟體量，讓政府不得不嚴肅考慮巴黎周末封城的後果。本次總理卡斯泰視察醫院，表示“隨時準備好採取額外措施”，但並未做詳細說明。