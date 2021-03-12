法國疫苗接種真正現況如何？

根據《英國醫學雜誌》3月10日發表的一項針對54,908人所做的調研數據顯示，英國變種病毒的致命性比傳統新冠病毒高出32％至104％。當然，這一調研數據調查對象的人數應該只算是一小撮。在一些法國民眾對疫苗接種猶豫不決，以及法國在疫苗策略上的遲緩，甚至已引起總統馬克龍的微詞。根據法國當局，法國若要在8月中旬之前完成80％的法國人口接種疫苗，必須平均每天能夠完成700,000劑的注射。但數據指出，3月1日的那一周，平均每天完成的疫苗注射僅為172,000劑。

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根據法國觀點雜誌刊登的這項調研的作者指出，在檢測到的1,000例病例中，平均致死率為4.1人，而傳統新冠病毒的致死率死為2.5人，其增加率相當於64％。根據埃克塞特大學和布里斯托爾大學的研究人員所結論指出：我們認為，沒有理由認為該結果僅適用於英國”。

這也就是接種疫苗對於能夠預防這種疾病以及恢復正常生活的重要性。當然，自3月5日起，行政單位有些微的加速接種疫苗的速度。但是，根據我們本周出刊的重點雜誌公布我們的計算結果指出，如果要在8月中旬之前，完成80％的法國人口接種疫苗，則必須每天能夠完成700,000劑疫苗的注射。而三月一日的那一周，平均每天完成172,000劑。

根據觀點雜誌隨時更新的全球疫苗注射圖表，可以讓人們進行和其他國家比較。那麼法國呢？成績是中等。如果說法國執行注射的疫苗數量勝過羅馬尼亞的187萬劑、加拿大的254萬劑、波蘭的409萬劑。但法國的注射數量低於土耳其的1022萬劑、印度的2437萬劑、英國的2377萬劑、甚或美國的9369萬劑。

經過更仔細地審視每100名居民完成施打的劑量，我們發現，迄今為止，法國是平均每100人當中，施打了9.15劑。法國人民受保護的程度比不上下列一些國家的人民，例如以色列平均（103.7劑）、塞舌爾（85.89劑）、阿拉伯聯合酋長國（63.95劑）。就全球施打疫苗計量數來看，法國排名第37位，其表現不及西班牙的每100居民人口施打了10.37劑，德國的9.74劑，甚至輸給意大利的9.56劑。截至3月9日，法國施打新冠疫苗數量的水平低於歐盟的平均標準：9.82劑。

由強生公司(Johnson & Johnson)的歐洲子公司提供的強生（Janssen）抗新冠病毒疫苗，於3月11日獲得了歐洲藥品管理局的批准。如果強生疫苗在法國上路後，是否會改變遊戲規則呢？而且強生疫苗只需施打一劑就夠了。

在新冠疫情上來看，全法國，以7天一算的每日平均確診人數保持穩定，也就是：自2月24日以來，每天確診人數大約在21,000例左右而變化。而完成檢測的數量也保持穩定。檢測呈陽性的比率也穩定在7.3％。不過，住入加護病房的佔床率繼續上升。3月10日，總共有3918名新冠病毒病患住進加護病房，比一周前增加了300人。在大巴黎地區及上法德西大區，將籌組移轉病人的工作。新冠病毒疫情戰尚未結束。