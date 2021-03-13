法議員致信最高視聽委員會主席關切CGTN復播決定

法國國民議會文化事務和教育委員會副主席、法國共和黨人勒基普（Constance Le Grip）3月9日，向法國最高視聽委員會（CSA）主席邁斯特（Roch-Olivier Maistre）致信，就該委員會日前宣布通過中國官媒環球電視網（CGTN）的播放執照申請，使其重新獲得在法國和歐洲的播放權表示擔憂。

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勒基普在信中回顧了英國通訊管理局 (Ofcom) 今年2月根據英國法律撤銷CGTN牌照相關事件發展，及圍繞其相關的人權等顧慮後，向法國最高視聽委員會（CSA）主席質問道，“我想問您，3月3日關於CGTN的決定是在什麼條件下，經過什麼內部辯論(如果有的話)作出的，以及在我們所知道的政治和地緣政治背景下，在尊重法治和民主多元化的基本權利方面，CSA將對中國公共電視頻道保持何種程度的警惕？”她並於12日通過推特介紹指，“我寫信給CSA的邁斯特主席，表達我對委員會關於中國全球電視網的決定的關注，該決定將允許中國官方電視台繼續在歐洲播放。”

不久後，邁斯特通過推特回應稱，“議員女士，我很自然地會回答您。但在等等答覆之前，下面是CSA在3月3日發布的與此主題相關的新聞稿。我當然可以為您服務。”該新聞稿稱，“由於英國脫歐，以及英國通訊管理局根據英國法律撤銷CGTN牌照，CGTN負責人向委員會接洽，請求認證其播放符合歐洲法律與法國規範。CSA予以認可”。新聞稿稱，“自2016年以來，CGTN頻道已在歐洲通過法國運營商Eutelsat的衛星進行廣播。到目前為止，該頻道已歸英國監管機構Ofcom管轄。一方面，由於英國退歐，另一方面，Ofcom根據英國法律撤銷了對該頻道的許可，CGTN官員請CSA確認該服務現已歸入法國的管轄權，適用歐洲法律。CSA證實了這一解釋。”

新聞稿稱，“法國法律沒有規定在法國管轄範圍內通過衛星廣播的歐洲以外頻道的廣播授權或事先達成協議。這些頻道可以自由廣播，而無需事先手續，但要遵守視聽通信方面適用的法國法律。”新聞稿稱，“因此，它們受制於1986年9月30日有關通訊自由的法律，該法律禁止煽動仇恨和暴力，並保證尊重人的尊嚴以及誠實，獨立和信息多元化。嚴重違反其中一些原則已導致CSA通知Eutelsat停止播放歐洲以外的頻道。根據其任務，CSA將特別注意確保CGTN確保遵守這些法律要求。”