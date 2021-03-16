新冠病毒 法國發現一種布列塔尼變種病毒

法國西部布列塔尼地區阿摩爾濱海 省（Côtes-d'Armor）的拉尼翁公立醫院（Lannion），檢測出一種新變種病毒。與過去的病毒史相比，此種布列塔尼病毒目前尚未表現出更高的嚴重性或更強傳播力。法國衛生總局DGS周一宣布，目前正在調查評估這種變種病毒的傳播力和嚴重性。

廣告 繼續瀏覽後續

法國衛生總局DGS周一宣布，在布列塔尼檢測發現一種布列塔尼變種病毒，目前正在調查評估其可傳播性和嚴重性。

在等待調查期間，這種變種病毒被法國衛生當局歸類為“追蹤病毒案例”。衛生當局首先是在布列塔尼檢測出幾個有新冠病毒癥狀的病患，但這些屬於醫院群聚的感染者，他們起初的新冠檢測呈現陰性。

此次病毒案例涉及到一個位於阿摩爾濱海省的拉尼翁醫院中心的群聚感染地點。 3月13日，在該中心檢測出的79個確診案例中，其中8例攜帶了此種變種病毒。

法國衛生總局在給健康業者的一個信息中進一步說明指出，經過法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）進行的分析表明說“很明顯地，這是一種在編碼S蛋白的區域以及其他病毒區域中攜帶9個突變”。

衛生總局周一晚間指出，“正在進行一項評估，以判斷確認這些遺傳基因的變種可以導致檢測不足的一種病毒學理上的檢測，可能帶來的衝擊。 ”衛生總局還說，與過去的病毒史比較起來，此種病毒目前還沒有表現出更高的嚴重性或更強的傳播力。並說明，正在做伸入調查，俾能更佳認識此種變異病毒。

病毒變體的出現是一種自然過程，因為病毒會隨着時間的推移而導致突變以確保其生存。直至目前，全球有三個變種新冠病毒被視為特別令人擔憂：那些首先在英國檢測到的變種病毒、然後在南非以及在日本被發現的（但這是在從巴西旅遊回來者身上檢測到的，因此被稱為“巴西變種病毒”）。與此同時，還存在有第二類的變體，由於其潛在的有問題的遺傳特徵而受到國際科學界的監視，但目前仍只是小規模的傳播。