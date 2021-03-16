法國單日新冠確診接近三萬人 總理卡斯泰暗示巴黎會周末封城

法國公共衛生當局星期二下午公布的數據顯示，最近24小時內，法國單日新增確診人數接近3萬人，具體是2萬9千975人。總理卡斯泰周二晚在電視上表示，“現在是時候對大巴黎地區採取措施了。”

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法國公共衛生當局星期二下午公布的數據顯示，最近24小時內，法國單日新增確診人數接近3萬人，具體是2萬9千975人，這意味着，一周之內，每天的新增感染人數平均大約是2萬5千人，一周內的新增感染人數和上一周相比，增加了17％。

在死亡方面，最近24小時內，有320人死於醫院，過去一周內，有114人死於養老院或者是其他社會醫療機構。至今，法國共有9萬1千170人死於新冠病毒。

在醫院所承受的壓力方面，目前因感染新冠病毒而在醫院住院治療的有2萬5千492人，而一天前的星期一晚間，這一數字為2萬5千469人，略有增加。就需要急救的重症患者，星期二晚間，是4千239人，而一天前的星期一晚上，這一數字是4千219人，增加了20人。

疫情最為嚴重的有三個地區：大巴黎地區，上法蘭西地區以及普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸地區，其中，大巴黎地區的疫情最令人擔憂。最近幾天，呼籲政府重新封鎖大巴黎地區的聲音越來越高。

總理卡斯泰周二晚在電視上表示，“現在是時候對大巴黎地區採取措施了。” 卡斯泰還說，是否封鎖大巴黎地區以制止病毒的傳播，這一可能性將在周三的國防會議上進行討論。卡斯泰還表示，法國人注重公平：沒有理由，我們在其他地方採取的措施在這裡不採取，現在是時候考慮這一措施了。”