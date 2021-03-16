法國多少人接種阿斯利康新冠疫苗？

法國總統馬克龍和意大利總理德拉吉(Mario Draghi)16日通了電話。德拉吉表示：歐洲藥品管理局負責人在阿斯利康新冠疫苗上的表態讓我們增強了信心。歐洲藥品管理局（EMA）執行主任埃默·庫克(Emer Cooke)在有關阿斯利康新冠疫苗安全性的新聞發布會上表示，尚無跡象表明阿斯利康疫苗是導致某些注射接受者出現血栓的原因。

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意大利總理德拉吉表示：在歐洲藥品管理局18日正式作出可以施大阿斯利康疫苗的決定之後，法意兩個會重新恢復阿斯利康疫苗。法國總理卡斯泰16日回答記者提問時也表示：在歐洲藥品管理局批準的情況下，法國將繼續施打阿斯利康新冠疫苗。

英國接種這一疫苗的人數最多，已經有9百70萬人注射過阿斯利康疫苗。

截至3月14日，在法國被施打過阿斯利康疫苗的人數為1百 35萬8990人。和接種輝瑞以及莫德納疫苗比起來，施打阿斯利康疫苗的人數少多了。施打過輝瑞疫苗的人數為3 百48萬7468人，其中有2百 11萬0 822 人已經施打過兩劑疫苗。施打過莫德納疫苗的法國人人數為24萬0628人，其中有一半兒人已經被施打過兩劑疫苗，具體人數為10萬9725 。

目前有14個歐洲國家已經暫停接種阿斯利康疫苗。

對此，阿斯利康公司於14日回應稱，沒有證據顯示該公司生產的疫苗會導致血栓等癥狀的風險升高。該公司基於在歐盟和英國接種該款疫苗的1700萬份數據，發現沒有證據表明，該疫苗和誘發肺動脈栓塞、深靜脈栓塞或者血小板減少症等疾病風險上升有必然聯繫。

阿斯利康還稱，截至3月8日，在整個歐盟和英國，已報告了15例深靜脈血栓形成事件和22例肺栓塞事件，這比在同樣規模的普通人群中自然發生的情況要低得多，並且與其他獲準的新冠疫苗情況相似。